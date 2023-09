Samsung otworzył targi IFA 2023. Widać, dokąd zmierza technologia

“Do the SmartThings” – to hasło, które przyświecało pierwszej prezentacji otwierającej tegoroczne targi IFA 2023 w strefie Samsunga. Motywem przewodnim koreańskiego giganta są w tym roku rozwiązania, które ułatwiają użytkownikom codzienne życie.

Ekosystem SmartThings w gospodarstwach domowych ma spełniać zgłaszane przez konsumentów w Europie oczekiwania nie tylko pod względem dostępu do rozrywki oraz codziennych ułatwień jako takich. To również narzędzie, którego rolą jest zagwarantowanie oszczędności energii, ale też zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Dziś, jak przypomina Samsung – ze SmartThings korzysta 285 mln ludzi na całym świecie.

Co pokazał Samsung na IFA 2023?

Jednym z najchętniej odwiedzanych stoisk w “miasteczku” koreańskiej firmy na targach była sekcja prezentująca aplikację Samsung Food. To zdaniem producenta narzędzie dla tych, których pasją jest gotowanie, bowiem “mogą oni w pełni cieszyć się przyjemnością z jedzenia i gotowania”.

Samsung Food to narzędzie, które ma szereg funkcji ważnych podczas gotowania. Przede wszystkim pozwala wyszukiwać, zapisywać oraz udostępniać przepisy znajomym – ale też planować kolejne dania.

Wspomnieć w tym miejscu należy m.in. o lodówkach Samsunga, które – jak wyjaśnia producent – pozwalają podejrzeć na ekranie smartfona, jakie produkty aktualnie znajdują się w lodówce. To ułatwienie, które przyda się na zakupach, bowiem wiąże się z ograniczeniem kupowania niepotrzebnych produktów. Nie brakuje też integracji z piekarnikami koreańskiego producenta, do których mogą być przesyłane informacje dot. czasu przygotowania potraw i doboru odpowiedniej temperatury.

Aplikacja Samsung Food - demonstracja podczas targów IFA 2023

Rzeczona aplikacja jest dostępna w Polsce (i 103 innych krajach), jednak obecnie nie komunikuje się po polsku. Jest za to obsługa języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i koreańskiego. Ponadto Samsung Food to ponad 160 tys. przepisów do wypróbowania.

Samsung ma też w planach zastosowanie nowej technologii Food AI jeszcze przed końcem 2023 r. Zostanie ona wykorzystana do generowania przepisów na podstawie wymogów dietetycznych użytkowników. Przedstawiciele Samsunga na targach IFA wyjaśnili, że "AI pozwoli stworzyć przepis np. dla wegan w oparciu o mięsne dania".

Prezentacja aplikacji Samsung Food przed publicznością w trakcie pierwszego dnia IFA 2023

Sztuczna inteligencja w Samsung Food ma znaleźć też zastosowanie we wspieraniu konsumentów w osiąganiu celów zdrowotnych. W praktyce oznacza to, że zapowiadana technologia Vision AI ma na podstawie zdjęć określać wartość kaloryczną dań oraz rozpoznawać składniki potraw i proponować najlepsze przepisy z ich udziałem. Na tę nowość trzeba jednak poczekać nieco dłużej, bowiem do 2024 r.

W trakcie konferencji prasowej Samsunga zwrócono też uwagę m.in. na innowacyjny pilot do telewizora. Innowacyjny, bo… ładowany przez Wi-Fi. Co oprócz tego? Wspomniano też o tym, że firma coraz bardziej otwiera się na 6G i to nie bez powodu, bowiem to technologia, która “ma potencjał, by zmienić świat” – powiedział dyrektor marketingu w europejskim Samsungu Benjamin Braun.

Rozwiązania SmartThings pozwalają oszczędzić mnóstwo energii. Samsung poadaje jako przykład inteligentne piekarniki

W kontekście innych nowości – Samsung pokazał drugą generację projektora The Freestyle. Nowość pozwala łączyć dwa projektory w jeden system wyświetlający obraz o łącznym rozmiarze 406 x 305 cm. Na temat projektora, a poza tym telewizora Neo QLED 8K o rozmiarze 98”, nowym The Frame z okazji 100 lat Disney oraz możliwości zagrania na telewizorach Samsunga (bez podłączania konsoli lub komputera) w grę Starfield opowiedział na łamach benchmark.pl Wojtek Spychała.

Rozpoznawanie obiektów przy użyciu AI to ważny element, którego potrzebują roboty sprzątające w domach

W samsungowym miasteczku na berlińskich targach IFA 2023 nie zabrakło też sekcji poświęconej małym urządzeniom mobilnym – choć “małym” w tym miejscu może nie być tak oczywistym określeniem, bo stoiska Samsunga były wręcz “zalane” składanymi Foldami oraz Flipami. W sekcji poświęconej smartwatchom oraz wspomnianym wcześniej tabletom i telefonom pokazano, jak najnowsze produkty Samsunga można wykorzystywać do pracy, ale też rozrywki.

Dziesiątki Foldów i Flipów w strefie Samsunga na IFA 2023. Producent pokazał też, jak do pracy artystycznej można wykorzystać najnowsze tablety

Gigant odnosił się do swoich telefonów oraz tabletów w kontekście dbałości o ekologię. Producent chwalił się w tym kontekście użyciem materiałów pochodzących z recyklingu. Mowa o aluminium, szkle oraz tworzywie sztucznym. Poza tym produkty Samsunga trafiają do konsumentów w opakowaniach wykonanych z papieru zamiast plastiku, co jest kolejnym ukłonem w kierunku dbałości o środowisko.

W "miasteczku" Samsunga na IFA 2023 można sprawdzić, jakim zwierzakiem jesteś, jeśli chodzi o sen. Oprogramowanie pokaże ci wskazówki, jak spać, by się wysypiać na podstawie twojego trybu życia

Nie sposób też nie wspomnieć o dużych artykułach gospodarstwa domowego, jak np. pralkach Samsunga. Producent poinformował podczas targów IFA 2023, że stworzył przystawkę Less Microfiber, która stanowi zewnętrzny dodatek umożliwiający ograniczenie uwalniania mikrowłókien podczas prania. Mowa o nawet 98 proc. zatrzymanych mikrowłóknach w trakcie pojedynczego cyklu. Występujący na scenie Charlie Cox, menedżer ds. mikroplastiku w Ocean Wise uznał, że “współpraca z markami Samsung i Patagonia pokazuje innym firmom, jak ważną rolę mogą oni odegrać w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu oceanów mikrowłóknami".

Filtr Lessmicrofiber od Samsunga, który ma zatrzymać większość mikrowłókien podczas prania

W trakcie wystąpienia wspomniano też o technologiach grzewczych, a dokładniej rzecz ujmując – pompach ciepła. Produkty współpracujące z ekosystemem SmartThings pozwalają monitorować ilość zużytej energii oraz dostosować wydajność do potrzeb użytkownika. Najnowszy produkt Samsunga oznaczony jako Mono EHS R290 (monoblock) trafi do sprzedaży we wrześniu.