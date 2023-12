Pogłoski okazały się prawdziwe – The Video Game Awards 2023 przyniosło zapowiedź nowej, odświeżonej wersji dawnego, kooperacyjnego hitu. Brothers: A Tale of Two Sons to baśniowa opowieść, za którą stoi twórca takich późniejszych hitów jak A Way Out czy It Takes Two.

Josef Fares - to właśnie ten człowiek w ostatnich latach zaskakiwał nas niesamowitymi pomysłami na kooperacyjną rozgrywkę. Jego kolejne projekty – pamiętne A Way Out czy niesamowicie grywalne It Takes Two (kto nie jeszcze nie grał niech koniecznie nadrobi zaległości!) złotymi zgłoskami zapisały się w historii elektronicznej rozrywki.

Zapewne mało kto pamięta jednak od czego to wszystko się zaczęło. Brothers: A Tale of Two Sons – niepozorny tytuł z 2013 roku był pierwszą produkcją Josefa Faresa, jeszcze pod skrzydłami Starbreeze Studios. I już wówczas sypał on oryginalnymi pomysłami na rozgrywkę. Jeśli dotąd nie mieliście okazji się z nim zapoznać mamy dobrą wiadomość – Brothers: A Tale of Two Sons powraca.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake już wkrótce

Jak ten tytuł będzie teraz wyglądać możecie zobaczyć na powyższym zwiastunie. Ciekawsza jest jednak data premiery odświeżonego Brothers: A Tale of Two Sons – już 28 lutego 2024 roku. Musicie przyznać, że w tym drugim miesiąc nadchodzącego roku robi się już całkiem tłoczno.

Źródło: Video Game Awards 2023