Endorfy Supremo FM6. Czy to dobry zasilacz do komputera?

Zasilacze Endorfy Supremo FM6 powstały z myślą o wydajnych komputerach, które wyposażono w nowe karty graficzne. Czy rzeczywiście warto je kupić? Pomocny tutaj może okazać się test modelu Supremo FM6 1000W.

Nowa seria zasilaczy Endorfy Supremo FM6 to odpowiedź producenta na rosnące wymagania użytkowników korzystających z najnowszych kart graficznych. Modele te zostały zaprojektowane z myślą o pełnej zgodności z aktualnymi standardami PCIe 5.1 i ATX 3.1, co czyni je gotowymi na największe obciążenia, typowe dla komputerów gamingowych i stacji roboczych. Zasilacze dostępne są w wersjach o mocy 850 W i 1000 W, oferując w pełni modularne okablowanie oraz wsparcie dla nowoczesnych złączy 12V-2x6. Pełną specyfikację i wyniki testów modelu Supremo FM6 1000W znajdziecie w szczegółowym teście na benchmark.pl.

Dlaczego Supremo FM6 to zasilacz dla nowoczesnych komputerów?

Zasilacze Endorfy Supremo FM6 są dobrym wyborem dla współczesnych zestawów komputerowych, zwłaszcza tych, które korzystają z kart graficznych GeForce RTX 4000 i 5000. Dzięki natywnemu złączu 12V-2x6 możliwe jest bezpośrednie zasilenie GPU bez potrzeby stosowania przejściówek, co nie tylko upraszcza montaż, ale też zwiększa bezpieczeństwo i estetykę wewnątrz obudowy. Dodatkowo wsparcie dla standardu ATX 3.1 gwarantuje stabilność pracy nawet przy nagłych skokach obciążenia – kluczowe w komputerach do gier lub pracy z wymagającym oprogramowaniem.

Nowoczesna konstrukcja FM6 obejmuje też w pełni modularne okablowanie, które znacząco ułatwia zarządzanie przewodami i poprawia przepływ powietrza wewnątrz obudowy. Do tego producent postawił na wydajne i ciche chłodzenie z użyciem wentylatora Fluctus na łożysku FDB, które automatycznie dostosowuje obroty do temperatury. To wszystko sprawia, że Supremo FM6 to ciekawy wybór dla entuzjastów sprzętu, którzy oczekują nie tylko mocy, ale też kultury pracy i estetyki.

Mocne i słabe strony Supremo FM6

Zasilacze Endorfy Supremo FM6 to bez dwóch zdań jedne z najciekawszych modeli w swojej klasie cenowej. Do ich największych zalet należy wysoka sprawność energetyczna, potwierdzona nie tylko przez certyfikat 80 PLUS Gold, ale również Cybenetics Platinum. Kolejnym plusem jest długa gwarancja – 10 lat to wynik, którym może pochwalić się niewielu konkurentów. FM6 to również zasilacz bardzo cichy, nawet pod dużym obciążeniem, co czyni go dobrym wyborem do wydajnego komputera.

Oczywiście nie obyło się bez pewnych kompromisów. Choć zasilacz wyposażono w nowoczesne złącze 12V-2x6, liczba klasycznych wtyczek PCIe 6+2 pin jest ograniczona do trzech, co może stanowić przeszkodę w rozbudowanych konfiguracjach. Podobnie, tylko jedno złącze MOLEX może być problemem dla użytkowników starszego sprzętu. Użycie przewodów o przekroju 18AWG zamiast 16AWG również może budzić zastrzeżenia w kontekście długoterminowej trwałości pod dużym obciążeniem.

Wyróżnia się na tle konkurencji

W porównaniu do podobnych modeli zagranicznych marek, takich jak Corsair RMe czy be quiet! Pure Power 12 M, Supremo FM6 wypada bardzo korzystnie cenowo – różnice sięgają nawet 100 zł przy podobnej lub lepszej specyfikacji.

W praktyce Supremo FM6 oferuje jakość i funkcjonalność premium w cenie średniej półki. To świetna wiadomość dla osób, które chcą złożyć nowoczesny, wydajny komputer, nie przepłacając przy tym za logo na obudowie. Sprzęt ma szansę trafić do zestawienia polecanych modeli.