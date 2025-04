Premiera Motoroli razr 60 Ultra. Ekran 7” w kompaktowej obudowie

Motorola pokazała swój najnowszy flagowy smartfon. Ma bardzo duży ekran, ale wymiary są kompaktowe. Takie połączenie jest możliwe dzięki składanej obudowie Motoroli razr 60 Ultra.

Motoroli razr 60 Ultra już oficjalnie. Składany smartfon ma ekran o rekordowo dużej przekątnej 7”, nowe kolory i mocno przypomina poprzednika. Nie jest to jednak żadna wada – już zeszłoroczny model miał niezłą specyfikację.

Motorola razr 60 Ultra – premiera

Kto dziś pamięta „klasyczną” Motorolę razr V3? Telefon z klapką zadebiutował w 2004 roku, miał ekran 2,2” i aparat VGA, jednak zachwycał stylistyką. Dziś nowa Motorola razr 60 Ultra jest nowoczesnym kontynuatorem kultowego modelu sprzed 20 lat. Po rozłożeniu nie widzimy natomiast fizycznych klawiszy, a wielki wyświetlacz. Przekątna 7” to dziś największy ekran w tej klasie – jedynie telefony typu „fold” oferują większe wyświetlacze. Motorola razr 60 Ultra po złożeniu ma natomiast dość niewielkie rozmiary (no, może poza grubością): 88,1 × 74 × 15,7 mm. Spokojnie zmieści się i w kieszeni spodni, i w damskiej torebce.

Wspomniany już ekran to AMOLED z częstotliwością odświeżania 165 Hz. Oferuje rozdzielczość 2912 × 1224 piksele i wysoką jasność – do 4000 nitów (szczytowo). Ochronę stanowi szkło Gorilla Glass Ceramic. Konstrukcja składanego smartfona jest szklano-metalowa i wodoszczelna (IP48). Zewnętrzny wyświetlacz ma 4”, odświeżanie także 165 Hz, natomiast jasność wynosi maksymalnie 3000 nitów.

Motorola razr 60 Ultra – specyfikacja

Podobnie jak poprzednik (Motorola razr 50 Ultra), nowy model pracuje pod kontrolą topowego procesora. Tym razem jest to Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm). Współpracuje z 16 GB RAM i pamięcią UFS 4.0 o pojemności 512 GB lub 1 TB. Mówimy zatem o naprawdę wydajnym smartfonie.

Motorola razr 60 Ultra ma podwójny aparat 50 MP. Główny obiektyw (f/1,8) ma optyczną stabilizację, sporą matrycę (1/1,56”) i wielokierunkowy autofocus PDAF. Użytkownik dostaje też obiektyw szerokokątny z polem widzenia 122 stopni i PDAF. To spora zmiana na plus w porównaniu z poprzednikiem – tam drugi obiektyw oferował zbliżenie portretowe. Wydaje się, że aparat szerokokątny jest o wiele bardziej użyteczny na co dzień. Kamera do selfie również ma matrycę 50 MP, a maksymalna jakość wideo to 8K przy 30 kl./s.

Nowy model Motorola razr 60 Ultra posiada głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos. Użytkownik doceni także najnowsze moduły łączności (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 z szeregiem przydatnych kodeków). Bateria o pojemności 4700 mAh jest większa niż u konkurentów (np. Samsunga Galaxy Z Flip6), a ładowanie z mocą 68 W jest całkiem szybkie. Mamy też opcję ładowania bezprzewodowego (30 W).

Motorola razr 60 Ultra debiutuje z najnowszym Androidem 15 i nakładką Hello UI. Producent nie tylko wyposażył swój flagowy model w funkcje AI – jest też do nich dedykowany przycisk na obudowie. Możemy wywołać podsumowanie powiadomień, zapisać notatkę głosową lub poprosić o sugestię kolejnego działania na podstawie zawartości ekranu. Funkcji AI jest więcej – w tym te dotyczące generowania i edycji zdjęć oraz grafik. Jak przystało na Motorolę, nowy smartfon pojawił się w całkiem ciekawych kolorach, w tym modnych odcieniach z palety Pantone.

Cena Motoroli razr 60 Ultra z pamięcią 512 GB to 1299 euro. Przedsprzedaż rusza 7 maja, natomiast smartfony trafią do pierwszych klientów 15 maja 2025 r.