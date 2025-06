Call of Duty: Black Ops 7 oficjalnie. Jedna rzecz mocno zaskakuje

Podczas minionego Xbox Games Showcase zapowiedziano oficjalnie Call of Duty: Black Ops 7. Poznaliśmy docelowe platformy oraz ogólny klimat produkcji.

Kolejny rok, kolejne Call of Duty. Nowa odsłona serii została oficjalnie zapowiedziana podczas Xbox Games Showcase, więc czas przybliżyć najważniejsze informacje. Call of Duty: Black Ops 7 niczym Battlefield 2042 stawia na futurystyczny klimat – akcję gry osadzono w roku 2035 r., czyli ponad 40 lat po wydarzeniach z Black Ops 6. Gdy świat jest w niebezpieczeństwie i na krawędzi chaosu, David Mason i jego zespół mają za zadanie odeprzeć wyszkolonego w manipulacji wroga.

Call of Duty: Black Ops 7 w szczegółach

Zaskoczenia nie będzie, bowiem nowa odsłona zaserwuje graczom kampanię fabularną, tryb kooperacji, multiplayer, nie zabraknie trybu Zombie. Kampania marketingowa nowego Call of Duty już ruszyła, a zwiastun to dopiero początek. W najbliższym czasie pojawią się różne ukryte wskazówki, które z pewnością nie umkną uwadze społeczności graczy.

Co jest zaskakującego w Call of Duty: Black Ops 7? Docelowe platformy. Gra zadebiutuje na PC za pośrednictwem Xbox PC, Battle.net i Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na sprzęcie minionej generacji, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One. Kiedy wreszcie seria Call of Duty porzuci wysłużone konsole? Oto jest pytanie.

Warto dodać, że Call of Duty: Black Ops 7 będzie dostępne w dniu premiery w bibliotece w Game Pass Ultimate i PC Game Pass, więc jest to istotne wzmocnienie usługi. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Seria Call of Duty skręca więc w klimaty futurystyczne, a konkurencyjna seria Battlefield wręcz przeciwnie – stawia na realizm i powrót do korzeni. Kto z tej konfrontacji wyjdzie obronną ręką? Czas pokaże.