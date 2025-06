ROG Xbox Ally oficjalnie. Handheld zadebiutuje jeszcze w tym roku

Konsole do gier

Przenośna konsola Xbox wreszcie wychodzi z ukrycia. Co wiemy o ROG Xbox Ally? Microsoft przybliża funkcje sprzętu, podzespoły, znamy również termin premiery. Oto najważniejsze informacje.

Microsoft zaprezentował ROG Xbox Ally i tym samym zamyka rozdział branżowych plotek i przecieków. Handheld rzeczywiście istnieje i trafi na rynek pod koniec 2025 r. – konkretnej daty premiery jeszcze nie znamy. Czym wyróżnia się ta przenośna konsola do grania stworzona we współpracy z ASUS?

Przenośna konsola Xbox w szczegółach

W zasadzie to konsole, a nie konsola. ROG Xbox Ally występuje bowiem w dwóch wariantach. Skupmy się na rzeczach wspólnych. Na pokładzie znajduje się specjalnie zoptymalizowany system Windows 11. Nawigację ułatwi Game Bar – zintegrowany z Armoury Crate firmy ASUS. Sam projekt konsol opiera się na tym samych zasadach, co kontrolery bezprzewodowe Xbox: ma być komfortowo, o co zadbają profilowane uchwyty. Gracze zrobią użytek z funkcji ułatwień dostępu i dedykowanego przycisku Xbox.

Konsole zapewnią szybki dostęp do gier z Game Pass, Battle.net, Steam, GOG. Ważnym elementem jest Xbox Play Anywhere. “Dzięki obsłudze ponad 1000 gier, pojedynczy zakup oznacza, że ​​możesz grać z Xbox, w tym swoje postępy i osiągnięcia, na konsoli Xbox, komputerze i Xbox Ally — bez dodatkowych kosztów” – czytamy na łamach Xbox Wire. Jakie podzespoły zastosowano?

ROG Xbox Ally – specyfikacja

System operacyjny: Windows 11 Home

Uchwyty: Profilowane, inspirowane kontrolerem Xbox Wireless

Przyciski: ABXY, D-pad, Menu, View, Xbox, Command Center, Library

Triggery i bumpery: L/R analogowe (efekt Halla), L/R bumpery

Programowalne przyciski: 2 tylne

Drążki analogowe: 2 × pełnozakresowe

Haptyka: HD haptic

Czujniki: 6-osiowy IMU

Procesor: AMD Ryzen Z1 APU

Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5X-6400

Dysk: 512 GB SSD M.2 2280 (wymienny)

Wyświetlacz: 7" FHD (1920×1080), IPS, 16:9

Jasność ekranu: 500 nitów

Odświeżanie: 120 Hz, FreeSync Premium

Ochrona wyświetlacza: Gorilla Glass Victus + powłoka DXC

Porty USB: 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 2.1 / PD 3.0)

Czytnik kart: microSD UHS-II (SD/SDXC/SDHC)

Audio: 1 × złącze combo jack 3,5 mm

Łączność: Wi-Fi 6E (2×2), Bluetooth 5.4

Wymiary: 290,8 × 121,5 × 50,7 mm

Waga: 670 g

Bateria: 60 Wh

Zasilacz: ROG Xbox Ally 65W + podstawka w zestawie

ROG Xbox Ally X – specyfikacja

System operacyjny: Windows 11 Home

Uchwyty: Profilowane, inspirowane kontrolerem Xbox Wireless z triggerami impulsowymi

Przyciski: ABXY, D-pad, View, Menu, Xbox, Command Center, Library

Triggery i bumpery: L/R analogowe (efekt Halla), L/R bumpery

Programowalne przyciski: 2 tylne

Drążki analogowe: 2 × pełnozakresowe

Haptyka: HD haptic

Czujniki: 6-osiowy IMU

Procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme

Pamięć RAM: 24 GB LPDDR5X-8000

Dysk: 1 TB SSD M.2 2280 (wymienny)

Wyświetlacz: 7" FHD (1920×1080), IPS, 16:9

Jasność ekranu: 500 nitów

Odświeżanie: 120 Hz, FreeSync Premium

Ochrona wyświetlacza: Gorilla Glass Victus + powłoka DXC

Porty USB-C: 1 × USB4 Type-C (DisplayPort 2.1 / PD 3.0 / Thunderbolt 4 kompatybilny) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 2.1 / PD 3.0)

Czytnik kart: microSD UHS-II (SD/SDXC/SDHC)

Audio: 1 × złącze combo jack 3,5 mm

Łączność: Wi-Fi 6E (2×2), Bluetooth 5.4

Wymiary: 290,8 × 121,5 × 50,7 mm

Waga: 715 g

Bateria: 80 Wh

Zasilacz: ROG Xbox Ally 65W + podstawka w zestawie

Przedsprzedaż, premiera, cena

Premiera odbędzie się pod koniec 2025 r. Wkrótce ma ruszyć przedsprzedaż konsol i wtedy właśnie poznamy oficjalną cenę.

Źródło: Xbox Wire