Nowy Battlefield: jaka będzie kampania? Wreszcie są konkrety

Nowy Battlefield nabiera kształtów i to takich, które zadowolą fanów starszych, klasycznych odsłon. O ile do sieci często wyciekają materiały z rozgrywką multiplayer, tak zdecydowanie mniej wiemy o kampanii fabularnej. Na szczęście otrzymaliśmy wreszcie konkretne wskazówki.

Wielu graczy ma nadzieję, że nowa odsłona Battlefielda rzeczywiście wróci do korzeni i wygląda na to, że tak się stanie. Wskazują na to deklaracje twórców oraz to, jak wygląda rozgrywka multiplayer w Battlefield 6. A co z kampanią fabularną? Tak się składa, że na światło dzienne wypływają ciekawe informacje.

Kampania w Battlefield 6: co wiemy?

Roman Campos-Oriola (dyrektor kreatywny EA Motive) oraz Philippe Ducharme (starszy producent) poruszyli kwestię kampanii fabularnej podczas rozmowy z portalem Inverse. Campos-Oriola powiedział, że jest wielkim fanem serialu Special Ops: Lioness. Jest to thriller szpiegowski opowiadający historię tajnych agentów CIA, którzy koncentrują się na walce z terroryzmem.

"Elementy, którymi jesteśmy naprawdę zainteresowani, to koncepcja uzdolnionych, ale zwykłych ludzi znajdujących się niezwykłych sytuacjach” – powiedział Campos-Oriola. Taki zabieg w jego ocenie ma tworzyć "interesującą dynamikę pod względem relacji z innymi ludźmi" i właśnie te elementy mają znaleźć się w trybie kampanii.

Natomiast drugi rozmówca przyznał, że ceni sobie Civil War - film z 2023 r. ukazujący fikcyjną wojnę domową w USA z perspektywy dziennikarzy. Philippe Ducharme dodaje, że

ta produkcja jest "dobrym odniesieniem" w przypadku "niektórych rzeczy, które planujemy umieścić w grze".

Wskazane produkcje są najwidoczniej inspiracją dla twórców nowego Battlefielda. Cofnijmy się jednak o kilkanaście miesięcy i przyjrzyjmy się przeciekom. W kwietniu 2024 r. w sieci zrobiło się głośno za sprawą “odświeżonego” przecieku od Toma Hendersona, który już w 2021 r. utrzymywał, że nowy Battlefield pokaże fikcyjny konflikt między NATO a jakąś prywatną armią.

Wojna hybrydowa? Destabilizacja kraju od środka?

Czy w kontekście powyższego przecieku jest miejsce na operacje tajnych agentów CIA oraz motyw wojny domowej w zachodnim kraju? Bardzo możliwe. Oczywiście na tym etapie nie znamy szczegółów i łatwo jest nadinterpretować przekazane informacje.

Kto wie, czy kampania nowego Battlefielda nie skupi się na działaniach prywatnej armii, która metodami konwencjonalnymi oraz hybrydowymi chce zdestabilizować dany kraj od środka, a na ratunek ruszą specjalnie wyszkolone siły. Taki motyw w istocie mógłby pokazać "zwykłego człowieka", o którym mówi Roman Campos-Oriola.

W tej wizji udaremnienie aktów terroru byłoby pierwszym zadaniem – drugim byłoby uderzenie w siły, które z zewnątrz sterują prywatną armią. To są jedynie spekulacje. Więcej informacji poznamy latem bieżącego roku.

Źródło: Inverse, zdjęcie otwarcia: Battlefield 2042, Steam