Call of Duty: Modern Warfare 3 to DLC do Modern Warfare 2 - takie głosy krążą po sieci od zeszłego roku. Cena gry nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z dodatkiem, tylko z pełnoprawną produkcją. Pewne światło na zaistniałą sytuację rzuca odkrycie w PS5.

Nowy rok, nowy COD

20 lat - tyle właśnie liczy sobie seria Call of Duty. Jak doskonale wiemy, Activision każdego roku dostarcza na rynek kolejną odsłonę strzelanek i pod tym względem rewolucji nie ma. Jeśli spojrzymy na premiery gier - listopad 2023, to znajdziemy kilka mocnych akcentów, a wśród nich Call of Duty: Modern Warfare 3, które ujrzy światło dzienne 10 listopada 2023 r. Gra trafi na PS4, PS5, Xbox One, Series X|S oraz naturalnie na PC. Dodajmy, że wiemy już, jaki PC do Call of Duty: Modern Warfare 3 będzie najlepszy.

COD: MW3 to DLC?

Odkrycie w PS5 zdaje się sugerować, że tak, nowy COD to DLC. Internauta PowerPyx - którego domeną są trofea i osiągnięcia w grach - zauważył, że nadchodząca strzelanka nie ma platynowego trofeum w wersji na PS5; wygląda to tak, jakby zawartość była traktowana jako dodatek do MW2. Jednakże wirtualna platyna pojawia się jużw wersji na PS4. O co w tym wszystkim chodzi?

rozwiń

Jedno jest pewne: rozgrywka będzie bardziej dynamiczna

Faktem jest, że Call of Duty: Modern Warfare 3 to z jednej strony powrót starych, uwielbianych map, powrót trybu Zombie, ale nie zabraknie tu nowości. Dość wspomnieć o otwartej strukturze misji (Open Combat Missions), czy nowej opcji celowania (Tactical Stance) będącej kompromisem między dokładnym celowaniem, a celowaniem z biodra, co będzie premiować agresywny styl walki, podobnie jak możliwośc przerwania animacji przeładowania i wślizgu. Do Call of Duty: Modern Warfare 3 przeniesiemy również sieciową zawartość zdobytą w poprzedniej odsłonie oraz w Warzone. To jak, zagracie w nadchodzącą strzelankę?