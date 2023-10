Wielkimi krokami zbliża się premiera Avatar: Frontiers of Pandora. Nowe dzieło Ubisoftu trafi zarówno na konsole jak i PC, więc nadszedł czas, by poznać pełne, oficjalne wymagania sprzętowe gry. Od razu warto zaznaczyć, że nie jest źle.

Premiera Avatar: Frontiers of Pandora tuż za rogiem

Jeśli spojrzymy na najbardziej oczekiwane gry 2023, to prędko dostrzeżemy produkcje od francuskiego giganta branży. Ubisoft wydał już Assassin’s Creed Mirage, a w planach są kolejne gry tej serii. Jednakże ich pojawienie się to pieśń bliżej nieokreślonej przyszłości, a już w grudniu 2023 r. otrzymamy przyzwoicie zapowiadającego się Avatara.

Światowa premiera Avatar: Frontiers of Pandora odbędzie się 7 grudnia 2023 r. Gra będzie dostępna na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a także na PC. Wobec tego przejdźmy do wymagań sprzętowych. Widzimy, że Avatar: Frontiers of Pandora omija starszą generację konsol. Czyżby Ubisoft chciał usmażyć nasze pecety? Tak bezkompromisowo, jak zrobił to test wydajności Alan Wake 2? Niekoniecznie.

Wymagania sprzętowe Avatar: Frontiers of Pandora

Minimalna konfiguracja sprzętowa - 1080p, 30 fps, opcje niskie z F2R2 w trybie jakości

Windows 10/11 z DirectX12

AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7 8700K

AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel Arc A750 8GB

16 GB RAM dual channel

90 GB miejsca na dysku (SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa - 1080p, 60 fps, wysokie opcje z FSR2 w trybie jakości

Windows 10/11 z DirectX12

AMD Ryzen 5 5600x / Intel i5 11600K

AMD RX 6700 XT 12 GB / Nvidia RTX 3060 Ti 8 GB

16 GB RAM dual channel

90 GB miejsca na dysku (SSD)

Konfiguracja sprzętowe dla “entuzjastów” - 1440p, 60 fps, wysokie opcje z FSR2 w trybie jakości

Windows 10/11 z DirectX12

AMD Ryzen 5 5600x / Intel i5 11600K

AMD RX 6800 XT 16 GB / Nvidia RTX 3080 10 GB

16 GB RAM dual channel

90 GB miejsca na dysku (SSD)

Konfiguracja sprzętowa Ultra - 4K, 60 FPS, ultra opcje z FSR2 w trybie zbalansowanym