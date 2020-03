Po tygodniach licznych spekulacji i doniesień, Activision zdecydowało się odkryć karty. Obyło się bez zaskoczenia, Call of Duty: Warzone zaoferuje zmagania w formule battle royale. Co warto wiedzieć?

Call of Duty: Warzone to nowy battle royale

Przede wszystkim trzeba wyraźnie zaakcentować, iż Call of Duty: Warzone to samodzielna produkcja, a nie dodatek wymagający Call of Duty: Modern Warfare (chociaż na nim bazuje). Activision zdecydowanie walczyło z przeciakami, ale jak się okazuje większości informacji o rozgrywce nie udało się ukryć.

Teraz nie ma już jednak jakichkolwiek wątpliwości, można nastawiać się na battle royale do 150 graczy. Zdecydowano się na dwa tryby - Battle Royale oraz Plunder. Pierwszy to klasyczne podejście do tego typu rywalizacji (tak jak np. w Playerunknown's Battlegrounds), drugi będzie natomiast skupiał się nie na przetrwaniu, ale na zebraniu jak największej sumy pieniędzy (za różne czynności, nie tylko za eliminowanie wrogów). Przewidziano opcję wkroczenia na pole bitwy w pojedynkę lub w zespole (maksymalnie trzyosobowym).

A skoro o polu bitwy mowa, będzie nim mapa Verdansk z ponad 300 lokacjami. Twórcy obiecują, że nikt nie będzie narzekał na różnorodność terenów. Poza obszernym arsenałem, dostępne będą też środki transportu (pięć typów, w tym helikopter).

Zobacz zwiastun i gameplay Call of Duty: Warzone

Premiera Call of Duty: Warzone już jutro

Zainteresowani? Jeśli tak to mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Call of Duty: Warzone zostanie udostępnione graczom już jutro, 10 marca. Będzie ważyć około 83 - 101 GB (zależnie od platformy). Posiadający Call of Duty: Modern Warfare pobiorą tylko około 18 - 22 GB danych.

Na zabawę mogą nastawiać się posiadacze PC (Battle.net) oraz konsol Xbox One i PlayStation 4. Dzięki wsparciu funkcji crossplay można będzie zmierzyć się z rywalami korzystającymi z innych platform.

Źródło: Call of Duty PL, PlayStation Access

