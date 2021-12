W tym roku Techland obchodzi 30. urodziny. Nie chce jednak robić tego wyłącznie w swoim gronie, zaprasza również graczy. Znów serwując im porcję prezentów.

Call of Juarez: Gunslinger za darmo

Najlepsze gry z akcją na Dzikim Zachodzie? Desperados? Red Dead Redemption? A może jednak nasze rodzime Call of Juarez, w tym Call of Juarez: Gunslinger? Tę ostatnią pozycję można mieć teraz za darmo, przynajmniej jeśli mowa o wersji PC. To właśnie jeden z prezentów, jakie aktualnie rozdaje wspomniany Techland.

Gdzie można go odebrać? W najpopularniejszym cyfrowym sklepie, czyli na Steam. Do kiedy obowiązuje oferta? Do 14 grudnia do godziny 19:00 naszego czasu.

Niewtajemniczonym przypomnijmy może, że Call of Juarez: Gunslinger to czwarta i jednocześnie ostatnia odsłona tej serii. Miała premierę w 2013 roku, a więc nie należy do największych nowości. Mimo tego wydaje się, że wciąż jest w stanie zagwarantować dobrą zabawę. W 2018 roku Techland przejął wszystkie prawa do marki Call of Juarez (od Ubisoftu), ale póki co przełożyło się to tylko i aż na wydanie Call of Juarez: Gunslinger na Nintendo Switch. Wciąż nie brakuje liczących na to, że przyszłość przyniesie coś więcej.

Trwa darmowy weekend z Dying Light

Podczas gali The Game Awards 2021 mieliśmy okazję zobaczyć nowy, mocny zwiastun Dying Light 2 Stay Human. Premiera tej gry zbliża się coraz większymi krokami, ale być może są jeszcze tacy, którzy nie mieli styczności z Dying Light, a są skłonni do zmiany takiego stanu rzeczy. Jest okazja.

Również na Steam trwa obecnie darmowy weekend z Dying Light - do 13 grudnia do godziny 19:00 naszego czasu. I jeśli wrażenia będą pozytywne to jednocześnie można zdecydować się na zakup gry ze sporymi rabatami. Na przykład dopakowane wydanie Platinum Edition dostępne jest teraz w najniżej cenie w historii ze zniżką wynoszącą 70%.

Nie bez znaczenia jest tu pewnie również zbliżająca się kontynuacja, to zazwyczaj powód spadających cen starszej pozycji. Ale skoro do premiery Dying Light 2 Stay Human mimo wszystko jeszcze kilka tygodni, można zacząć przygodę z serią od oryginału. Warto. To w końcu jedna z najlepszych polskich gier.

Źródło: Techland