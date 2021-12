Teksańska masakra piłą mechaniczną to tytuł, który mało kto będzie określał mianem anonimowego. Będzie okazja powrócić do krwawego świata, zarówno dla graczy jak i widzów.

Szykuje się kolejny krwawy horror

Na gali The Game Awards 2021 dominowały wprawdzie prezentacje gier, o których już słyszeliśmy, ale nie zabrakło również zapowiedzi nowości. Jedna z nich to The Texas Chain Saw Massacre.

Wielu szczegółów nie podano. Ma być to jednak asymetryczny horror oparty na kultowym w oczach niektórych horrorze z 1974 roku. Pracami zajmuje się studio Gun Interactive (we współpracy z Sumo Digital) mające w swoim dorobku miedzy innymi Friday the 13th: The Game, w przypadku którego w zeszłym roku zdecydowano o zamknięciu dedykowanych serwerów.

Trudno nie przypuszczać, że rozgrywka będzie wyglądała tu podobnie. Na szczegóły trzeba jednak poczekać. Także na te związane z platformami docelowymi czy datą premiery, bo i o tym póki co się nie zająknięto.

Nowa Teksańska masakra piłą mechaniczną również na Netflix

To nie koniec zapowiedzi związanych z tym horrorem. Kilka dni temu pojawił się krótki zwiastun filmu o niemalże identycznym tytule - Texas Chainsaw Massacre. Czego oczekiwać tutaj? Być może ukłonu w stronę nieco starszej widowni, ponieważ będzie to kontynuacja pierwszego filmu z tego cyklu, tego z 1974 roku. Wzór do naśladowania w obydwu projektach mamy zatem ten sam. Reżyserią filmu zajmuje się David Blue Garcia, na podstawie scenariusza, który przygotował Chris Thomas Devlin.

„Film rozgrywa się lata po szokujących wydarzeniach z oryginału, w miejscu, w którym Leatherface nie był od tej pory widziany ani słyszany.”

Texas Chainsaw Massacre ma trafić na platformę Netflix już 18 lutego 2022 roku. Poniżej możecie rzucić okiem na przywołany zwiastun.

Który z zapowiedzianych projektów budzi Wasze większe zainteresowanie? O ile którykolwiek w ogóle to robi.

Źródło: Gun, BD Horror Trailers and Clips