Oglądaliście lub być może nadal oglądacie serial The Expanse? Widzicie potencjał na grę w tym świecie? Za jakiś czas przekonamy się, co z takiego pomysłu wyjdzie.

Powstaje gra na podstawie serialu The Expanse

Bo pomysł jest i to nawet już realizowany. Echa gali The Game Awards 2021 i prezentacji podczas jej trwania pozostaną z nami jeszcze przez pewien czas. Pojawiły się tam nie tylko gry, również seriale i filmy. Chociażby Matrix Zmartwychwstania i nowa Teksańska masakra piłą mechaniczną, ale poza tym warto wspomnieć o wątku The Expanse.

To serial będący jednym z większych hitów, jakie ma w swojej ofercie Amazon Prime Video. Co więcej, to chyba także jeden z tych przypadków, gdzie głosy samych widzów są bardziej pochlebne niż te płynące ze strony krytyków. Nie na samym The Expanse (który swoją drogą właśnie powraca z 6. sezonem) się jednak koncentrowano, ale na powiązanej z nim grze The Expanse: A Telltale Series.

The Expanse: A Telltale Series - pierwszy zwiastun gry

Za wiele o The Expanse: A Telltale Series nie wiadomo

Brzmi i wygląda obiecująco? Cóż, problem w tym, że póki co nie przedstawiono bliższych szczegółów związanych z całym projektem. Pewne jest, że nad grą pracuje studio Telltale we współpracy z Deck Nine.

Nie ma też wątpliwości, że podobnie jak w serialu należy spodziewać się klimatów science fiction i czasów, w których podróże kosmiczne stały się powszechne, a Mars i Pas asteroid udało się skolonizować. Główną, grywalną bohaterką będzie Camina Drummer, rzecz jasna postać znana też z serialu. Pod względem mechaniki wypada nastawiać się na grę przygodową „opartą na narracji”.

Ca myślicie? Jest potencjał? Platformy docelowe The Expanse: A Telltale Series czy data premiery to póki co zagadki.

Źródło: IGN