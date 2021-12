Polskie gry to już od dawna istotna część całej branży. Nic dziwnego, że pojawiły się również na The Game Awards 2021. Co warto w związku z tym wiedzieć?

Cyberpunk 2077 nie podbił serc jury The Game Awards 2021

Sporo mówiło się już o nominacjach do najlepszych gier w poszczególnych kategoriach. Także z uwagi na Cyberpunk 2077. Niektórym w ogólnie nie pasowało, że produkcja CD Projekt RED została wyróżniona, inni z kolei kręcili nosem na osadzenie jej w sekcji gier RPG.

Koniec końców Cyberpunk 2077 nominowano w dwóch kategoriach - za najlepszą muzykę i za najlepszą grę RPG właśnie. Minionej nocy wyłoniono zwycięzców i ostatecznie w tym przypadku nagród nie przyznano. Cyberpunk 2077 musiał uznać wyższość odpowiednio NieR Replicant oraz Tales of Arise. Czy słusznie? Wyniki takich plebiscytów zawsze budzą skrajne komentarze. Jakie jest Wasze zdanie?

The Game Awards 2021 - nagroda za najlepszą muzykę

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant

Marvel's Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

The Game Awards 2021 - nagroda dla najlepszej gry RPG

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Nowy zwiastun Dying Light 2 Stay Human i Evil West

Swoje pięć minut (no dobra, niecałe dwie) miał również Techland. Pojawienie się tematu Dying Light 2 Stay Human nie zaskakuje, ponieważ ostatnio kampania promująca ten tytuł mocno przyśpieszyła. Po wielu zawirowaniach i o problemach udało się wyprowadzić cały projekt na prostą. Mamy już pewien obraz tego, jak się prezentuje. Pokazano sporo fragmentów rozgrywki, grę chwalą też dziennikarze, którzy mieli okazję się z nią zapoznać.

Na potrzeby The Game Awards 2021 przygotowano z kolei zwiastun (we współpracy z Platige Image). Przede wszystkim ma on wprowadzać w klimat, ale jednocześnie jest też doskonałym wyjaśnieniem podtytułu gry. Pozostanie człowiekiem w tym niezwykle nieprzyjaznym świecie będzie bardzo trudnym zadaniem. Trochę przypomina się tutaj zwiastun zapowiadający Dead Island, który swojego czasu robił furorę.

„Spośród wszystkich wyzwań, z jakimi borykają się ludzie w The City, pozostawanie człowiekiem jest zdecydowanie najtrudniejsze. Trzeba dokonać niewyobrażalnych wyborów, ponieważ każdy walczy o napisanie własnej historii. Takiej, w której żyje.”

Poza tym zaprezentowano również Evil West, ale o tym możecie przeczytać w oddzielnej publikacji. W tym przypadku nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery.

Przedsprzedaż Dying Light 2 Stay Human z bonusem

Z Dying Light 2 Stay Human jest inaczej, tu zabawa rozpocznie się 4 lutego 2022 roku. Na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch.

Dla zainteresowanych przedsprzedażą przygotowano prezent w postaci cyfrowego pakietu Reach for the sky. W jego skład wchodzą: skórka do kuszy dla Lawan, skórka plecaka dla Aidena i Lawan, skórka do paralotni dla Aidena i Lawan oraz strój dla Lawan. Widać tutaj dość wyraźny kierunek. Nieprzypadkowo, bo pakiet stworzony został we współpracy z Rosario Dawson, czyli aktorką wcielającą się w postać Lawan.

Źródło: The Game Awards, Dying Light