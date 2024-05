Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry. Użytkownicy platformy odbiorą dwie produkcje, które może i nie są grami z segmentu AAA, lecz warto dać im szansę.

Graczem może być każdy. Po taką formę wirtualnej rozrywki sięgają również i najmłodsi i bądźmy szczerzy - raczej nie chcielibyśmy, aby nasza pociecha spędzała czas w czymś z rodzaju Alien: Isolation VR, jak np. Alien: Rogue Incursion. I tu do akcji wkracza Epic Games Store.

Cat Quest II za darmo na Epic Games Store

Nowe darmowe gry trafiają do oferty Epic Games Store. Pierwszą z nich jest Cat Quest II autorstwa studia The Gentlebros. Kategoria PEGI 7 nie pozostawia złudzeń - jest to znakomita propozycja dla młodszego gracza, co znakomicie akcentuje zwiastun gry.

"Oto RPG akcji w otwartym świecie fantasy kotów i psów. Cat Quest II pozwala wam grać solo lub ze znajomym jako kot i pies! Zaliczajcie zadania w świecie pełnym magii, pokonujcie potwory i zbierajcie łupy w kociej przygodzie, jakiej jeszcze nie było!" - czytamy w opisie gry na Epic Games Store.

Czy warto zagrać w Cat Quest II? Z racji tego, że tytuł odbierzemy całkowicie za darmo na Epic Games Store od 2 maja od godziny 17:00 przez równy tydzień, to nie szkodzi spróbować, wszak nic nie płacimy.

Orcs Must Die! 3 za darmo na Epic Games Store

Z kolei Orcs Must Die! 3 autorstwa Robot Entertainment już takie “grzeczne” nie jest (PEGI 12). Trzecia odsłona serii ponownie serwuje nam rozgrywkę pełną akcji, w której fundamentem są mechaniki znane z gier tower defense.

To oznacza, że entuzjaści mielenia hord przeciwników poczują się jak w domu, oczywiście w przenośni. Słowem: akcja, prostota i sprawdzone rozwiązania, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich odsłonach. Grę odbierzemy za darmo na Epic Games Store od od godziny 17:00 przez równy tydzień.

Źródło: Epic Games Store, zdjęcie otwarcia: YouTube/The Gentlebros