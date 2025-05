Pokazali “gameplay” z konklawe. Inaczej to sobie wyobrażałem

Hiszpańska telewizja ilustruje wybór nowego papieża w bardzo nietypowy sposób. Czy istnieje jakieś podobieństwo między konklawe a grą Dark Souls 3? Najwyraźniej tak.

Co prawda żyjemy w czasach naszpikowanych technologią, jednak to, co się dzieje w trakcie konklawe, pozostaje zagadką. Duchowni wręcz zrywają kontakt ze światem zewnętrznym, nie ma relacji na żywo, jakichkolwiek transmisji i innych podobnych rzeczy. Jednak hiszpańska telewizja znalazła nietypowy sposób, by “pokazać” konklawe od środka. W pewnym sensie.

Konklawe i Dark Souls 3

Hiszpańska telewizja Cuatro postanowiła w nietypowy sposób przedstawić proces wyboru nowego papieża. W jednym z segmentów programu, który dotyczył sukcesji po papieżu Franciszku, wykorzystano fragment z gry Dark Souls 3. Widzowie mogli zobaczyć postać w zbroi przypominającej papieską, walczącą z bossem Pontiffem Sulyvahnem.

W trakcie emisji prezenterka stacji Cuatro zasugerowała, że gdyby wybór papieża miał odbywać się w estetyce gry wideo, to właśnie tak mogłaby wyglądać walka o tron św. Piotra. W tle widzowie mogli obserwować, jak gracz pokonuje ostatecznie wspomnianego bossa kulą ognia - intrygujący sposób rozstrzygania sporów.

Gry o Watykanie

Jeśli chodzi o wysokobudżetowe gry o Watykanie lub czegoś, co mogłoby spełnić prawidła rozbudowanego symulatora życia papieskiego, to aktualnie nie ma za bardzo w czym wybierać. W 2026 r. na rynek trafi The Pope: Power & Sin - gra inspirowana życiem Rodrigo de Borja. Swego czasu (w 2022 r.) było głośno o polskim Vatican Gardens od studia Golden Eggs.

Osobiście uważam, że Watykan najlepiej odwzorowano w Assassin's Creed: Brotherhood, jednak ta seria gier bazuje na historii alternatywnej, nie stroniąc od elementów sci-fi.

Źródło: X