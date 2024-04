Ta gra urwie głowę przy samym łokciu. I bardzo dobrze

Ksenomorf - jedna z tych istot, która wywołuje pierwotny lęk. Kultowa maszkara powraca nie tylko za sprawą filmu Obcy: Romulus. Jeszcze w tym roku zadebiutuje zupełnie nowa gra z uniwersum.

Czym charakteryzują się najlepsze gry horrory? Chyba większość graczy zgodzi się, że wszystko ostatecznie sprowadza się do klimatu. Pod tym względem uniwersum Obcego mocno się wyróżnia, wszak klimat zaszczucia jest tutaj tak gęsty, że można go kroić nożem (podobno Bishop zna jedną ciekawą sztuczkę z nożem, ale nie róbcie tego w domu).

Więcej gier z Obcym

W uniwersum tkwi olbrzymi potencjał, przez co twórcy gier chętnie sięgają po Obcego. W ubiegłym roku graliśmy w Aliens: Dark Descent no i proszę, właśnie zapowiedziano kolejną grę. Poznajcie Alien: Rogue Incursion.

Za Alien: Rogue Incursion odpowiada studio Survios, któremu asystuje 20th Century Fox. Nie jest to gra dla każdego i nie chodzi nawet o gatunek, ale fakt, że mamy do czynienia z produkcją VR.

Skoro Alien: Isolation potraf wywołać stan przedzawałowy (i to na samych słuchawkach do grania), to strach pomyśleć, jakie atrakcje zgotuje nam Alien: Rogue Incursion. Tytuł zadebiutuje jeszcze w tym roku (aktualnie brak konkretnej daty premiery) na PlayStation VR 2, Meta Quest 3 oraz Steam. Twórcy korzystają z silnika Unreal Engine.

"Ta zupełnie nowa, przeznaczona dla jednego gracza gra akcji-horror VR zawiera oryginalną historię, która w pełni otacza graczy w przerażającym uniwersum Obcego. Zaprojektowana przez fanów Obcego dla fanów Obcego, Survios wnosi swoją wiedzę do tworzenia tej zaawansowanej technicznie i przerażająco wciągającej gry wirtualnej rzeczywistości Alien." - czytamy w opisie gry na oficjalnej stronie. Brzmi nieźle, prawda? Szkoda tylko, że zabrakło materiałów z rozgrywki.

Źródło: Survios, zdjęcie otwarcia: YouTube