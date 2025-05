Clair Obscur: Expedition 33 to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. Francuski hit można zdobyć za darmo przy zakupie sprzętu od MSI. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o promocji.

Czy warto zagrać w Clair Obscur: Expedition 33? Praktycznie wszyscy zachęcają do tego, by sięgnąć po tegoroczny hit, również prezydent Francji Emmanuel Macron docenia jakość gry autorstwa Sandfall Interactive. Tymczasem MSI ogłasza ciekawą promocję związaną właśnie z Clair Obscur: Expedition 33.

Kupujesz sprzęt MSI i dostajesz grę za darmo

W okresie od 24 kwietnia do 24 maja 2025 roku przy zakupie określonych modeli obudów komputerowych i zasilaczy marki MSI, klienci mogą liczyć na darmowy klucz do wersji PC gry Clair Obscur: Expedition 33.

Podzespoły MSI, takie jak obudowa MPG VELOX 300R AIRFLOW (również w wersji białej) oraz wydajny zasilacz MEG Ai1600T PCIE5, zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb graczy i twórców, którzy oczekują maksymalnej wydajności, solidności działania i dopracowanego wyglądu.

MPG VELOX 300R AIRFLOW to obudowa zapewniająca maksymalny przepływ powietrza dzięki wentylatorom Dual Layer Blades, obsłudze nawet 13 wentylatorów oraz trzem chłodzeniom o rozmiarze 360 mm. Wspiera nowoczesne standardy, takie jak EATX, USB 20Gbps oraz back-connect ATX.

to obudowa zapewniająca maksymalny przepływ powietrza dzięki wentylatorom Dual Layer Blades, obsłudze nawet 13 wentylatorów oraz trzem chłodzeniom o rozmiarze 360 mm. Wspiera nowoczesne standardy, takie jak EATX, USB 20Gbps oraz back-connect ATX. MEG Ai1600T PCIE5 to cyfrowy zasilacz posiadający certyfikat 80 PLUS Titanium, w pełni zgodny ze standardem ATX 3.1. Został zaprojektowany z myślą o wymagających grach oraz zaawansowanych zadaniach opartych na sztucznej inteligencji.

Oferta obowiązuje od 24 kwietnia do 24 maja 2025 roku lub do momentu wyczerpania zapasów. Aby otrzymać bezpłatny klucz do gry, należy nabyć jeden z objętych promocją produktów MSI i zarejestrować zakup na oficjalnej stronie producenta.

Pełna lista obudów PC i zasilaczy biorących udział w akcji

Obudowy PC:

MEG MAESTRO 700L PZ

MEG PROSPECT 700R

MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW

MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITE

MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE

Zasilacze:

MEG Ai1600T PCIE5

MEG Ai1300P PCIE5

MPG A1250G PCIE5

MPG A1000G PCIE5

MPG A1000GS PCIE5

MPG A1000GE PCIE5

MAG A1250GL PCIE5

MAG A1000GL PCIE5

Źródło: MSI