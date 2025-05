Dyski HDD nadal mają się dobrze. Seagate zapowiada modele 100 TB

Seagate nie zamierza rezygnować z dysków HDD. Producent planuje wprowadzać modele o coraz większej pojemności — do 2030 roku na rynku mają pojawić się nośniki o pojemności 100 TB. Ich produkcja będzie jednak wymagać zastosowania specjalistycznej technologii.

Pamiętacie dyski HDD? Wielu z nas już o nich zapomniało. Choć w komputerach tradycyjne dyski zostały w dużej mierze wyparte przez nośniki półprzewodnikowe (SSD), nadal znajdują one zastosowanie w rozwiązaniach profesjonalnych, gdzie kluczowa jest bardzo duża pojemność.

Koszt jednego terabajta przestrzeni w przypadku dysków HDD nadal pozostaje znacznie niższy niż w przypadku SSD. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ogromnych zbiorów danych wykorzystywanych do trenowania modeli sztucznej inteligencji — centra danych są pod stałą presją, by znajdować bardziej opłacalne rozwiązania pamięci masowej.

Dyski HDD 100 TB do 2030 r

Firma Seagate nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija technologię HDD. Na początku 2025 r. producent wprowadził na rynek model Exos M o pojemności 36 TB, a do końca roku planowane jest wydanie wersji oferującej aż 60 TB. To jednak dopiero początek – jak informuje serwis Guru3D, do 2030 r. firma planuje wprowadzenie dysków o imponującej pojemności 100 TB.

Tak ogromne możliwości są możliwe dzięki zastosowaniu technologii zapisu magnetycznego wspomaganego ciepłem (HAMR). Rozwój tak pojemnych nośników wymaga także znaczącej poprawy precyzji pozycjonowania głowicy odczytu/zapisu oraz zapewnienia stabilności pracy dysku przy wysokich prędkościach obrotowych – bez generowania nadmiernych wibracji czy hałasu.

Dyski HDD będą coraz pojemniejsze

Seagate przewiduje, że technologia HAMR oraz specjalne nośniki danych oparte na szklanych podłożach z cienką warstwą magnetyczną ze stopu żelaza i platyny (FePt) pozwolą osiągnąć gęstość zapisu od 4 do 6 terabitów na cal kwadratowy. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie dysków twardych o pojemności do 90 TB.

Kilka lat temu producent zapowiadał, że do osiągnięcia większych pojemności konieczne będzie zwiększenie gęstości zapisu danych. Według informacji upublikowanych przez serwis AnandTech, aby osiągnąć około 105 TB, trzeba wykorzystać bardziej uporządkowane nośniki danych, pozwalające na zapis z gęstością 5 do 7 Tb/cal².

W przyszłości, by jeszcze bardziej zwiększyć pojemność, producent zamierza zastosować tzw. w pełni wzorcowane nośniki bitowe (BPM), które umożliwiają zapis z gęstością 8 Tb/cal² lub wyższą. Teoretycznie możliwe będzie opracowanie nośników o pojemności nawet 120 TB.

foto na wejście: Adobe Stock