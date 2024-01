CES 2024: takie laptopy i monitory Acer będzie można kupić w tym roku

Jakie modele sprzętu danego producenta obowiązują w danym roku? To pytanie jakie często stawiamy sobie przy okazji styczniowych targów CES, które wiele firm uznaje za najlepszy moment na premiery. Oto co nowego pokazał Acer w segmencie laptopów i monitorów.

Laptopy to kategoria najszerzej reprezentowana wśród nowych produktów Acer co roku. Trudno każdy z nich opisywać w detalach, na to miejsce jest w recenzjach, ale jakie są najważniejsze zmiany w produktach pokazanych na CES 2024? Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie nowej generacji procesorów lub nowych ich typów. Laptopy wyposażone mogą być też w najnowsze obecnie serie kart graficznych. W tym roku do laptopów trafiają funkcje związane z AI, szybkim współdzieleniem zasobów z urządzeniami mobilnymi.

Warto zwrócić uwagę na nowe warianty z pojemniejszą pamięcią RAM, wsparciem nowszych standardów Wi-Fi 7. Różnice czasem mogą być kosmetyczne, a informacje o zmianie rozdzielczości panelu czy jego technologii z LCD na OLED lub wprowadzenie wyższej przepustowości złącz mogą umknąć uwadze, dlatego nie przechodźmy tak szybko do porządku przy lekturze specyfikacji. Część nowości, jak szerzej otwierana klapa z ekranem, czy powiększona powierzchnia robocza gładzika, większe możliwości sterowania podświetleniem w modelach gamingowych, mogą nie być eksponowane w podstawowym zestawieniu parametrów. Dlatego tak ważny jest opis funkcji urządzenia jaki powinny dołączać do specyfikacji sklepy.



Acer Swift Go 14

Laptopy Acer na rok 2024 - gdy gaming nie jest naszym konikiem

Acer na CES 2024 pokazał osiem serii laptopów, z czego 5 to modele niegamingowe. Od podstawowego Acer Aspire Go z 14 calowym ekranem po Acer Aspire 3D 15 z wyświetlaczem 3D (obecnie wspierane jest już 100 gier przez ten produkt). Oto najważniejsze ich cechy i najlepsze opcje wyposażenia:

to z kolei laptop dla użytkowników, którym wystarczy wbudowana grafika Intel Arc, wciąż wyposażony w ekran OLED o podobnych parametrach co w Swift X, mamy tu wsparcie dla Wi-Fi 7, wbudowaną kamerę QHD, a także czytnik kart microSD, może być on wyposażony nawet w procesor Intel Core Ultra 9, Acer Swift Go 16 to większy brat wyżej opisanego laptopa, który różni się przede wszystkim dodatkową klawiaturą numeryczną, a także ekranem OLED o wyższe rozdzielczości 3.2K, inne funkcje są podobne jak w Swift Go 14,



Acer Swift Go 16

jest nie tylko większą wersją wyżej opisanego laptopa, nie ma tu już wariantu z procesorem AMD, a ekran ma obciętą do FullHD rozdzielczość (mniej pikseli w pionie ze względu na ekran 16:9), to propozycja dla szukających podstawowego modelu, ale z wydzieloną klawiaturą numeryczną, Acer Aspire 3D 15 to produkt ze znaną już technologią wyświetlania 3D bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów, tutaj najważniejszy jest specjalny 15,6 calowy ekran o rozdzielczości UHD i wsparciu dla 3D przy 60 Hz, a także odpowiednio wydajne GPU (maksymalnie GeForce RTX 4050), procesor będzie to Intel Core i7 starszej 13 generacji, ale za to mamy 32 GB RAM LPDDR5 i opcję wyboru dysku SSD PCIe 4 generacji nawet 2 TB pojemności.



Acer Aspire Vero 16

Gamingowe laptopy Acer na rok 2024

Mamy tu trzy serie, a w tym Predator Helios z aż 18 calowym ekranem i podświetleniem RGB nie tylko klawiatury, ale nawet logo na tylnej klapie laptopa. Jak wskazuje zastosowanie to laptopy, w których znajdziemy nie tylko wydajne układy graficzne Nvidia i procesory Intel 14 generacji w bardziej energożernych jak i wydajniejszych wersjach, ale też większe niż przeciętnie ekrany, które wspierają wysokie częstotliwości odświeżania, oraz karty sieciowe dostosowane do wymagań graczy.

Acer Predator Helios 16

to wariant serii, który również ma 16 i 18 calowe wyświetlacze o rozdzielczości WQXGA, ale tym razem są to LCD IPC z odświeżaniem 240 Hz i pokryciem gamutu DCI-P3 w 100%, nieco inne niż w serii Helios jest ich wykończenie, producent podkreśla obecność wygrawerowanych kodów wprowadzających użytkownika w świat Predator Verse, wydajność CPU tych laptopów jest taka sama jak w serii Helios, ale grafikę dobierzemy tylko w maksymalnej wersji Nvidia GeForce RTX 4070, mniejsza, ale wciąż pojemna jest opcja dysku RAID 0, bo 2 TB, ale RAM DDR 5wciąż może mieć 32 GB w opcji dwukanałowej, Acer Predator Triton Neo 16 jest propozycją dla graczy, którzy chcą pomimo wszystko mieć laptop o klasycznym wyglądzie i bardziej kompaktowej obudowie, w tym przypadku ekran 16 cali ma rozdzielczość 3.2K przy odświeżaniu 165 Hz (mniej herców, a więcej pikseli niż w Heliosie), konfiguracja obejmuje procesory Intel Core i9 i grafikę Nvidia GeForce RTX serii 40, pamięć to maksymalnie 32 GB RAM LPDDR5 i 2TB dysk SSD NVMe PCIe 4 generacji w konfiguracji RAID 0.



Acer Predator Triton Neo 16

Monitory Acer na 2024. Ogromne przekątne i specjalny ukłon dla twórców 3D

Dziś ekran zakrzywiony nie musi być ekranem o słabych parametrach. Dlatego Acer proponuje między innymi:

to większa wersja powyższego monitora, która ma już 39 cali przekątnej, Acer Predator Z57 to prawdziwy 57 calowy gigant o czym świadczy rozdzielczość DUHD czyli 7680 x 2160 pikseli, inaczej mówiąc można na nim wyświetlić dwa pulpity, a każdy w rozdzielczości UHD, poza tym monitor ma podobnie jak Predator X34 V3 2304-strefowe przyciemnianie w technologii miniLED, potrafi być jasny dzięki obsłudze HDR1400, a dwa głośniki 10W dopełniają całości.



Monitory Acer Predator X34 V3, Predator X34 X, Predator X39 i Predator Z57

W ofercie Acera znalazł się też monitor SpatialLabs ViewPro 27, który jest skierowany do twórców treści 3D. Pracują oni często na stacjonarnych maszynach, ale muszą też mieć możliwość weryfikacji na bieżąco wyników swojej pracy przy maksymalnych parametrach. Monitor ma ekran 27 cali o rozdzielczości UltraHD z precyzyjnym odwzorowaniem barw i 160 Hz odświeżaniem przy obsłudze wyświetlania 3D bez pomocy okularów, które jest kompatybilne z silnikami renderowania grafiki Unreal i Unity. Podobny monitor jest także w serii Predator. Model SpatialLabs View 27 ma podobną rozdzielczość, wspiera tryb 3D bez okularów i technologie AMD FreeSync oraz NVIDIA G-Sync. Oba monitory mają wbudowane głośniki Acer Immerse Audio 2.5 W z obsługą dźwięku przestrzennego.



Acer SpatialLabs View Pro 27

Dwa routery na dokładkę

Acer proponuje też dwa nowe routery. Jeden z nich to urządzenie Predator Connect X7 5G CPE, które pełni również funkcję modelu 5G CPE i obsługuje Wi-Fi 7. Dostosowany jest do obsługi technologii Intel Killer, która zarządza priorytetami dla połączeń, a maksymalna przepustowość w trycie routera to 3,5 Gbps. A jeśli chcecie zbudować sobie domową sieć Mesh (siatka wielu routerów, które pełnią też rolę extendera), to interesujący będzie Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router. To już tylko router, który wspiera Wi-Fi 7 i pozwala zgodnie ze standardem BE11000 połączyć trzy pasma komunikacji (6, 5 i 2,4 GHz).



Predator Connect X7 5G CPE i Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router

A teraz mniej przyjemna część, czyli ceny i dostępność nowości Acer

Jako produkty jeszcze gorące jak bułeczki, nowe propozycje Acera mają ceny wyspecyfikowane tylko dla niektórych modeli i w Euro, ale to pozwoli zorientować się w ich pozycjonowaniu. Daty dostępności dotyczą naszego regionu więc w Polsce mogą różnić się od tych tu podanych. I jak zwykle przy wielu wariantach są to ceny od, czyli dla najprostszej konfiguracji.

Acer Swift X 14 dostępny od lutego w cenie 1799 euro.

Acer Swift Go 16/14 dostępny od lutego 2024 w cenach 1149/1099 euro

Acer Aspire Vero 16 dostępny w marcu, w cenie od 1199 euro,

Acer Aspire Go 15 dostępny w lutym, w cenie od 529 euro,

Acer Aspire Go 14 (Intel) dostępny w marcu, w cenie od 549 euro,

Acer Aspire Go 14 (AMD) dostępny w marcu, w cenie od 649 euro,

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition dostępny w marcu 2024 w cenie od 1499 euro.

Predator Helios 18 dostępny w lutym, w cenie od 3 999 euro,

Predator Helios 16 dostępny w lutym, w cenie od 2 799 euro,

Predator Helios Neo 18 dostępny w lutym, w cenie od 2 199 euro,

Predator Helios Neo 16 dostępny w lutym, w cenie od 1 699 euro,

Predator SpatialLabs View 27 dostępny w drugim kwartale 2024 w cenie od 1999 euro,

Predator Z57 dostępny w drugim kwartale 2024 w cenie od 2 399 euro,

Predator X34 V3 dostępny w drugim kwartale 2024 w cenie od 849 euro,

Predator X39 dostępny w drugim kwartale 2024 w cenie od 1 499 euro.

