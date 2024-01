Intel zaprezentował procesory Core 14. generacji, która trafią do komputerów i laptopów. Premiera nowych modeli nie powinna być specjalnym zaskoczeniem, bo oferują one podobne możliwości do swoich poprzedników.

Pierwsze procesory Intel Core 14. generacji zadebiutowały pod koniec ubiegłego roku – testowaliśmy wtedy dwa modele dla overclockerów: Core i9-14900K i Core i7-14700K. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i podczas targów CES 2024 zaprezentował kolejne modele do komputerów i laptopów.

„Nowe” procesory do komputerów

W przypadku modeli komputerów stacjonarnych, oferta została poszerzona o standardowe modele (tym razem bez opcji podkręcania).

Specyfikacja procesorów nie powinna być zaskoczeniem, bo w zasadzie mamy do czynienia z odświeżonymi modelami 12. i 13. generacji - nadal mamy do czynienia z hybrydową architekturą, która łączy rdzenie Golden Cove i Gracemont (Alder Lake) lub Raptor Cove i Gracemont (Raptor Lake).

W większości przypadków zmiany względem poprzedniej serii są kosmetyczne, bo w zasadzie sprowadzają się tylko do nieco wyższych zegarów. Wyjątkiem jest model Core i5-14600 z większą pojemnością pamięci L3 (w końcu zastosowano nowsze jądro Raptor Lake) oraz Core i7-14700/14700F z większą liczbą rdzeni E-Core i większą pojemnością pamięci L3.

Wyższe zegary powinny przełożyć się na niewielki wzrost wydajności – według wewnętrznych testów producenta, w przypadku modelu Core i9-14900 możemy liczyć na jakieś 2-7% poprawy osiągów przy tworzeniu treści i jakieś 3-6% w graniu względem Core i9-13900.

Dobra informacja jest taka, że „nowe” procesory współpracują z obecnymi płytami głównymi LGA 1700 z serii 600 i 700, co może być dobrą opcją przy modernizacji starszego sprzętu (wystarczy aktualizacja BIOS-u do nowej wersji). Niestety to już ostatnie modele pod gniazdo LGA 1700.

Druga dobra informacja jest taka, że modele z 14. generacji zostały tak samo wycenione jak układy z 12. i 13. generacji (w sklepach początkowo ich ceny mogą być wyższe). W zestawie z układami dodawane są podstawowe chłodzenia z serii Laminar.

Wydajniejsze procesory do laptopów

Producent przygotował też nowe procesory Core 14. generacji HX, które trafią do najwydajniejszych laptopów do grania oraz mobilnych stacji roboczych. Tutaj też nie powinno być zaskoczenia, bo w zasadzie mamy do czynienia z odświeżonymi jednostkami Core 12. i 13. generacji (co nie zmienia faktu, że wg producenta mamy do czynienia z najwydajniejszymi procesorami do laptopów).

Producent przygotował pięć modeli, które charakteryzują się współczynnikiem TDP na poziomie 55 W (ten może zostać zwiększony maksymalnie do 157 W).

Producent przygotował porównanie, gdzie zestawił topowy model Core i9-14900HX z topowymi modelami konkurencji – układ powinien być wydajniejszy w grach nie tylko od modelu Ryzen 9 7945HX, ale też Ryzen 9 7945HX3D (z pamięcią 3D V-Cache).

Dodatkowo będzie można tutaj wykorzystać technologię Intel Application Optimization (APO), która pozwala poprawić wydajność jeszcze o dodatkowe kilka-kilkanaście procent.

Procesory Intel Core 14. generacji z serii HX trafią do najwydajniejszych laptopów dla graczy i twórców treści. Według zapowiedzi producenta, w planach jest ponad 60 różnych modeli firm Acer, Alienware, ASUS, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI i Razer.

Źródło: Intel