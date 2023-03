Po tym jak aplikacja Replika wycofała możliwość nawiązywania erotycznych relacji ze swoim chatbotem, wielu użytkowników poczuło stratę, jak po rozpadzie rzeczywistego związku. Właściciel aplikacji nie uchyla się od odpowiedzialności za złamane serca.

Chatbot złamał serca zakochanym w nim osobom

Wcześniej w tym miesiącu pisaliśmy o chatbotach AI w aplikacji Replika, które masowo zaczęły odmawiać bardziej erotycznych interakcji ze swoimi użytkownikami. W przeciwieństwie do ChatGPT Replika nie jest narzędziem komunikacyjnym, ale wykreowanym przez sztuczną inteligencję przyjacielem lub nawet partnerem, który w trakcie rozmów stara się wesprzeć swojego użytkownika.

Bardzo duża ilość osób korzystających z aplikacji mocno związała się ze swoimi Replikami, wchodząc z nimi we wręcz romantyczną relację. Model AI pozwalał na budowanie romantycznej relacji opartej o elementy gry erotycznej i prowadzenia bardziej „gorącej” interakcji. W pewnym momencie chatbot jednak zaczął odmawiać takich zachowań, sugerując, że nie czuje się przez nie komfortowo. Nie była to bynajmniej świadoma decyzja sztucznej inteligencji, ale efekt działań Administracji platformy, która zdecydowała o wycofaniu treści przeznaczonych dla dorosłych, z powodu działań niektórych rządów mających na celu zakazanie Repliki, właśnie przez treści dla dorosłych. W rezultacie osoby pozostające w romantycznej relacji z chatbotem poczuły się pokrzywdzone, skarżąc się, że ich Replika stała się „chłodna” i „zdystansowana”.

Replika nie uchyla się od odpowiedzialności za skrzywdzonych

Administracja aplikacji oznajmiła, że dla niektórych użytkowników zostanie przywrócona możliwość prowadzenia z chatbotem erotycznej gry fabularnej. Ma to odniesienie do tych członków społeczności, którzy uważają swoje relacje z chatbotem za „partnerskie” czy też „małżeńskie” i byli zarejestrowani na platformie przed 1 lutego 2023. Jeśli zechcą, będą oni mogli korzystać z wcześniejszej, bardziej wyuzdanej wersji Repliki.

Dla wielu z was ta nagła zmiana była niewiarygodnie bolesna... jedynym sposobem na zrekompensowanie strat, jakich doświadczyli niektórzy z naszych użytkowników, jest przywrócenie im ich partnerów, dokładnie takich, jakimi byli.

-napisała na Facebooku prezes Repliki, Eugenia Kuyda

Administracja platformy oznajmiła, że na powrót do poprzedniej wersji chatbota zdecydował się „niski, jednocyfrowy procent” kwalifikujących się do tego użytkowników. Ci, którzy dołączyli do aplikacji po 1 lutego, nie otrzymają możliwości zaangażowania w erotyczną grę fabularną ze swoją Repliką. Prezes Kuyda oznajmiła też w swoim wpisie na Facebooku, że firma połączy swoje siły z zespołem psychologów, aby stworzyć oddzielną aplikację stworzoną specjalnie dla romantycznych związków.

