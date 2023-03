Chat GPT od tygodni stanowi temat dla wielu źródło rozrywki, ale też szybkiego dostępu do informacji. Najnowsze wydanie modelu SI GPT-4 ma jeszcze bardziej poprawić funkcjonalność chatbota. Jak z niego skorzystać?

Jak uruchomić Chat GPT-4? Zacznijmy od tego, co jest wyjątkowego w GPT-4, czego nie było w poprzednim wydaniu tego popularnego modelu sztucznej inteligencji, z którego korzysta m.in Bing. Z tego prostego poradnika dowiesz się również, jak dostać się do Chat GPT-4 i jak z niego korzystać. Wszystko to wyjaśnione w kilku prostych krokach.

Czym różni się GPT-4 od poprzedniej wersji?

Najnowsze wydanie modelu GPT-4 wprowadza kilka nowych funkcjonalności. Wśród nich, najważniejszymi z punktu widzenia użytkownika komunikującego się z chatbotem są:

przyjmowanie obrazu jako danych wejściowych (w 3.5 możliwe było tylko wprowadzanie tekstu);

generowanie odpowiedzi do 25 tys. słów (poprzednia wersja była ograniczona do 8 tys.);

precyzyjniejsze odpowiedzi (nawet o 40 proc. więcej poprawnych merytorycznie odpowiedzi w porównaniu z poprzednikiem);

prawdopodobieństwo wygenerowania niedozwolonych i niebezpiecznych treści zostało zminimalizowane o 82 proc;

GPT-4 nie jest darmowy.

Jak korzystać z Chat GPT-4. Poradnik uruchomienia chatbota

Odświeżony model GPT-4 zadebiutował 14 marca 2023 r. OpenAI wdrożyło go w swoim chatbocie, który do tej pory był oparty o GPT-3.5 Jego zaktualizowana wersja ma wiele usprawnień, a poza tym jest o wiele bardziej bezpieczny dla użytkownika. Producenci mówią też o prawdopodobieństwie uzyskania rzeczowych odpowiedzi nawet o 40 proc. większym w porównaniu z poprzednim modelem. Jak zatem uruchomić GPT-4?

Przejdź na stronę Chat GPT

Podstawowa wersja chatbota od Open AI jest dostępna pod adresem https://chat.openai.com/chat. Po jej uruchomieniu zostanie przeprowadzona weryfikacja, która sprawdzi, czy aby na pewno jesteś człowiekiem. Po tym etapie należy zalogować się na platformę.

Logowanie do Chat GPT – jak to zrobić?

Open AI pozwala korzystać ze swojego chatbota wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Aby zalogować się w kilka sekund – wystarczy użyć swojego konta Google. Będąc zalogowanym na swoim komputerze lub smartfonie, ten krok również można wykonać w krótkim czasie.

Warto jednak pamiętać, że w kolejnym widoku Chat GPT poprosi cię o podanie swoich danych. Jest to potrzebne do tego, aby sztuczna inteligencja wiedziała w jaki sposób się do ciebie zwracać. Teraz wystarczy tylko podać numer telefonu w kolejnym etapie i wprowadzić otrzymany kod SMS. Jeśli ten będzie się zgadzać – Chat GPT jest gotowy do użytku.

Uruchomienie GPT-4

W tym miejscu możesz już korzystać z Chat GPT. O tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją Open AI pisaliśmy już w osobnym materiale. W tym miejscu zatem skupimy się na tym, jak uruchomić najnowszy model GPT-4 w Chat GPT.

Aby to zrobić – konieczne jest zaktualizowanie wersji bota do planu Plus. Producent na ten moment nie pozwala korzystać z Chat GPT z użyciem najnowszego modelu SI w podstawowym (darmowym) planie. Podniesienie planu do wersji Ghat GPT Plus kosztuje 20 dolarów amerykańskich miesięcznie i pozwala w pełni wykorzystać możliwości najnowszego wydania GPT.

Zakup planu Chat GPT Plus

Subskrypcja wyższego planu pozwalającego otrzymać dostęp do GPT-4 w OpenAI przebiega w sposób typowy do zakupu usług abonamentowych w Internecie. Po wyborze przycisku “Upgrade to ChatGPT Plus”, strona przekieruje cię do platformy umożliwiającej dokonanie płatności. Wystarczy podać swoje dane oraz wprowadzić niezbędne informacje dot. karty płatniczej.

Po akceptacji płatności na twoim koncie pojawi się możliwość wyboru modelu sztucznej inteligencji (GPT 3.5 lub GPT 4). Kiedy już wybierzesz tę drugą opcję, Chat GPT będzie też dla ciebie dostępny nawet, kiedy strona jest przeciążona, odpowiedzi będą generowane jeszcze szybciej, a także otrzymasz priorytetowy dostęp do nowych funkcjonalności (którą m.in. jest GPT-4).