Apple gotowy na zmiany. Chodzi o wiadomości RCS

Użytkownicy systemów iOS oraz Android będą mogli wkrótce wymieniać wiadomości RCS z szyfrowaniem end-to-end. GSM Association ogłosiło, że najnowszy standard RCS obejmuje szyfrowanie oparte na protokole MLS.

GSM Association rozpoczęło prace nad wprowadzeniem E2EE w wiadomościach przesyłanych między Androidem a iPhone'em we wrześniu ubiegłego roku. E2EE to technologia szyfrowania, która uniemożliwia stronom trzecim, takim jak dostawcy usług wiadomości czy operatorzy komórkowi, przeglądanie treści wysyłanych wiadomości.

"Szyfrowanie end-to-end to potężna technologia prywatności i bezpieczeństwa, którą iMessage wspiera od początku, a teraz cieszymy się, że mogliśmy pomóc w prowadzeniu międzybranżowego wysiłku na rzecz wprowadzenia szyfrowania end-to-end do RCS Universal Profile opublikowanego przez GSMA" - powiedział rzecznik Apple, Shane Bauer. "Dodamy wsparcie dla szyfrowanych wiadomości RCS do iOS, iPadOS, macOS i watchOS w przyszłych aktualizacjach oprogramowania" - dodał.

RCS jako nowoczesny standard komunikacji

RCS, czyli Rich Communication Services, to nowoczesny standard komunikacji, który ma zastąpić tradycyjne SMS-y. Dzięki niemu użytkownicy mogą przesyłać wiadomości tekstowe z większym limitem znaków, pliki multimedialne w wysokiej jakości oraz tworzyć rozmowy grupowe. RCS nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, co czyni go wygodnym i uniwersalnym rozwiązaniem.

Apple, po latach oporu, zdecydował się na wdrożenie RCS w swoich urządzeniach jako część aktualizacji iOS 18 we wrześniu 2024. Chociaż platforma iMessage już wcześniej wspierała E2EE, nie było to rozszerzone na wiadomości RCS, ponieważ poprzednia wersja standardu nie zapewniała wsparcia międzyplatformowego.

Dzięki szyfrowaniu end-to-end treść wiadomości jest znana tylko nadawcy i odbiorcy, bo nawet operatorzy czy producenci telefonów nie mogą jej odczytać. Na wielu smartfonach z Androidem funkcja RCS jest domyślnie włączona w aplikacji Wiadomości Google, co ułatwia jej użycie.

Niestety operatorzy Orange, Play, Plus oraz T-Mobile wciąż nie zdecydowali się na uruchomienie platformy RCS na iPhone’ach w Polsce.