Gry mogą być ładniejsze. NVIDIA ma na to sprytne sposoby

NVIDIA stara się usprawniać rozgrywkę, wprowadzając nie tylko nowy sprzęt, ale także nowe technologie poprawiające wrażenia graczy. Producent opracował nowe funkcje bazujące na sztucznej inteligencji, z których będzie można skorzystać w najnowszych grach.

Za nami premiera kart graficznych GeForce RTX 5000, które co prawda nie oferują znaczącego wzrostu wydajności, ale wprowadzają nowe funkcje mające na celu poprawę jakości rozgrywki. NVIDIA chwali się, że karty RTX 5000 sprzedają się lepiej niż poprzednia seria RTX 4000 (przy czym porównano tutaj okres pięciu początkowych tygodni, gdzie oferta RTX 4000 była zdecydowanie uboższa), a zdecydowana większość graczy korzysta z funkcji RTX.

Nasz redakcyjny kolega, Wojtek Spychała miał okazję przedpremierowo przetestować nowe funkcje w kartachgraficznych GeForce RTX 5000 i opisał wszystkie najważniejsze nowości, jakie wprowadza nowa seria. Wracamy jednak do tematu, ponieważ producent ujawnił kolejne szczegóły dotyczące nowych technologii.

Kamień milowy w obsłudze DLSS 4

DLSS 4 to najnowsza generacja technologii upscalingu , która wprowadza rewolucyjne zmiany w jakości obrazu i płynności animacji. Dzięki zastosowaniu nowego modelu opartego na architekturze Transformer, technologia eliminuje problemy ze smużeniem i znacząco poprawia szczegółowość obiektów półprzezroczystych oraz tych w ruchu. Największą innowacją jest jednak DLSS Multi Frame Generation (MFG), umożliwiający generowanie nawet trzech dodatkowych klatek pośrednich, co znacząco poprawia płynność bez widocznych artefaktów.

Nowa technologia zaczyna coraz lepiej przyjmować się na rynku. NVIDIA chwali się, że funkcja DLSS 4 jest już dostępna w ponad 100 grach i aplikacjach (a to jeszcze nie koniec, bo niebawem trafi do kolejnych tytułów). Pełna funkcjonalność jest jednak dostępna tylko w najnowszych kartach graficznych GeForce RTX 5000.

DLSS 4 przynosi znaczący wzrost płynności animacji - nie tylko względem braku aktywnego DLSS, ale też względem poprzedniej wersji DLSS 3. Nowe algorytmy pozwalają też poprawić jakość generowanego obrazu, dzięki czemu DLSS 4 w trybie wydajności zapewnia porównywalną jakość obrazu co DLSS 3 w trybie Jakości (powyżej znajdziecie porównanie na przykładzie gry Avowed).

Lepsza grafika w grach

RTX Neural Materials to nowa technologia w ramach NVIDIA RTX KIT, która umożliwia realistyczne śledzenie promieni odbitych od powierzchni o złożonej strukturze, takich jak lustra czy jedwab. Dzięki temu uzyskuje się bardziej naturalne cieniowanie i szczegółowe renderowanie roślinności, a przy tym lepszą wydajność..

W kwietniu do pakietu programistycznego DirectX Agility SDK trafi obsługa funkcji RTX Neural Shaders. Dzięki niej rdzenie Tensor w kartach graficznych pozwolą przyspieszyć cieniowanie oparte na sieciach neuronowych, co dodatkowo poprawi jakość grafiki i wydajność.

Starsze gry mogą lepiej wyglądać

NVIDIA chwali się też popularnością narzędzia RTX Remix, które umożliwia modernizację starych gier poprzez dodanie nowoczesnych efektów graficznych, takich jak ray tracing, DLSS czy ulepszone tekstury. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym algorytmom AI, Remix automatycznie konwertuje klasyczne tytuły na nową jakość wizualną, zachowując przy tym oryginalny klimat gry.

Funkcja jest dostępna w 150 tytułach i pozwoliła na opracowanie 350 projektów i 100 modów. 18 marca pojawi się modyfikacja Half Life RATX Demo (darmowa dodatek dla posiadaczy Half Life 2). Twórcy modów mogą łatwo edytować materiały, oświetlenie i cienie, co pozwala na odświeżenie legendarnych produkcji bez konieczności pisania od zera. Udostępniona wersja RTX Remix korzysta z najnowszych technologii (m.in. DLSS 4), co pozwala też uzyskać lepszą płynność animacji. Warto jednak zaznaczyć, że tak dobre wyniki są dostępne na najnowszych kartach RTX 5000 i posiadacze starszych modeli będą musieli obejść się smakiem.

Nadchodzi rewolucja w grach

NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) to technologia sztucznej inteligencji opracowana przez NVIDIA, która umożliwia tworzenie realistycznych i interaktywnych postaci w grach oraz aplikacjach. Dzięki mocy obliczeniowej chmury i rdzeni Tensor, ACE generuje naturalne dialogi, mimikę twarzy i gesty w czasie rzeczywistym, tworząc dynamicznie reagujących bohaterów.

Kluczowym elementem NVIDIA ACE są algorytmy, które analizują kontekst wypowiedzi i intencje postaci, zapewniając płynne i emocjonalne rozmowy. Technologia znajduje zastosowanie nie tylko w grach, ale także w wirtualnych asystentach, edukacji i symulacjach, podnosząc realizm i interaktywność środowisk wirtualnych.

NVIDIA zapowiada pierwsze tytuły obsługujące technologię ACE. Już 28 marca zadebiutuje gra inZOI, zapowiadana jako konkurent popularnych The Sims. W późniejszym czasie funkcja trafi także do kolejnych produkcji, takich jak Naraka: Bladepoint, Black Vultures: Prey of Greed oraz Fate Trigger.

Nowe funkcje mają na celu poprawę wrażeń z rozgrywki — zarówno w przypadku starszych tytułów, które zyskają lepszą oprawę wizualną, jak i nowszych gier, w których poprawi się płynność animacji. Szkoda jednak, że większość nowości wymaga najnowszej karty graficznej GeForce RTX 5000 (a obecne modele nie należą do najtańszych). Dajcie znać, czy bylibyście skłonni zainwestować w nowy sprzęt, aby skorzystać z nowych funkcji NVIDII.