Huawei znów wyprzedzi konkurencję? Intrygująca zapowiedź nowego smartfonu

Huawei jako pierwszy na świecie wprowadził do sprzedaży smartfon podwójnie składany. Czy teraz przyszła pora na zwijańca?

Huawei rozpoczął odliczanie do premiery nowego smartfonu z flagowej linii Pura. Zapowiedź w formie wideo rozbudza wyobraźnię.

Zwijany smartfon Huaweia zapowiedziany?

Spot promocyjny prezentuje ludzi pływających w zbyt wąskim basenie. W pewnym momencie postanawiają go rozciągnąć.

Oprócz marketingowych sloganów o |napędzaniu wyobraźni|, na filmie pojawia się liczba 1610. Prawdopodobnie odnosi się ona do docelowych proporcji ekranu, bo - jak sprawdziłem - proporcje rozciągniętego basenu to dokładnie 16:10.

Wygląda mi to na zapowiedź na świecie smartfonu ze zwijanym wyświetlaczem. Jeśli Huawei nie ograniczy się do prezentacji prototypu, lecz faktycznie lada moment wprowadzi takie urządzenie na rynek, to firma znów ma szansę przejąć technologiczną palmę pierwszeństwa. Wcześniej Chińczycy zostawili konkurencję w tyle za sprawą podwójnie składanego Huawei Mate’a XT.

Zwijane smartfony to Święty Graal technologii

Pomysł na konstrukcje z ekranami, które się zwijają i rozwijają nie jest nowy. Sam miałem w rękach przynajmniej cztery działające prototypy takich smartfonów, w tym choćby telefon zaprezentowany przez Tecno na ubiegłorocznych targach MWC 2024.

Prace nad tego typu urządzeniami ciągną się przynajmniej od poprzedniej dekady, bo OPPO zaprezentowało działającego zwijańca w listopadzie 2020. Z kolei w 2021 konkurencyjny smartfon LG Rollable miał być już na ostatniej prostej, ale finalnie projekt został zamknięty razem z całym działem mobilnym.

Czym innym jest jednak prezentacja działającego prototypu bez żadnych zobowiązań, a czym innym podjęcie ryzyka, ruszenie z masową produkcją, wprowadzenie produktu na rynek i objęcie go gwarancją. Na coś takiego w przypadku zwijanych smartfonów nie zdecydował się jak dotąd nikt.

Czy Huawei faktycznie ponownie będzie mógł krzyknąć "pierwszy!"? Przekonamy się już 20 marca, bo na ten dzień zaplanowano prezentację tajemniczego telefonu.