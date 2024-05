Litewska służba celna złapała przemytników, którzy chcieli wywieźć z kraju dwa samochody Tesla Cybertruck. Sprzęt najprawdopodobniej miał trafić do odbiorców w Rosji.

Tesla Cybertruck to jeden z tych samochodów, który można kochać lub nienawidzić. Sprzęt wyróżnia się charakterystyczną stylistyką, dobrymi osiągami i bogatym wyposażeniem.

Pickup występuje w dwóch konfiguracjach: wersja z dwoma silnikami AWD (Dual Motor AWD) może rozpędzić się do 180 km/h i zapewnia zasięg do 550 km, natomiast wersja z trzema silnikami AWD (Tri Motor AWD) rozpędza się do 210 km/h i oferuje zasięg 510 km. W kabinie znalazł się 18,5-calowy ekran, który pełni funkcję wyświetlacza zegarów i systemu multimedialnego.

Mimo pojawiających się problemów z Cybertruckiem, chętnych na elektrycznego pickupa nie brakuje. Tutaj pojawia się problem, bo dostępność samochodu jest ograniczona, a Tesla zabrania odsprzedaży Cybertrucka pod karą odszkodowania umownego w wysokości 50 tys. dolarów.

Przemycali Tesle Cybertruck do Rosji

Wygląda na to, że niektórych nie odstrasza umowna kara i są gotowi wywieźć samochody za granicę. Litewska służba celna poinformowała o udaremnieniu przemytu dwóch takich samochodów na przejściu granicznym w Solecznikach.

Według litewskich służb, samochody jechały na Białoruś, skąd później miały być przetransportowane do Rosji. Wartość samochodów szacuje się na 200 tys. euro.

Warto wspomnieć, że Unia Europejska nałożyła sankcje na eksport samochodów osobowych do Rosji. W związku z tym przemytnicy mogą mieć teraz poważne problemy. Wobec nich wszczęto śledztwo w sprawie przemytu i naruszenia sankcji międzynarodowych.

To nie pierwszy przypadek próby wywozu Cybertrucka do Rosji. Już pod koniec kwietnia dostrzeżono taki samochód na ulicach Moskwy.