Po wielu trudnościach Tesla Cybertruck trafiła już do sprzedaży, a pierwsi klienci odebrali swoje egzemplarze. Okazuje się jednak, że futurystyczna maszyna kosztująca w przeliczeniu na polską walutę min. 250 tys. zł ma pewną wadę – psuje się.

Pierwsze egzemplarze elektrycznego pickupa Elona Muska trafiły do klientów jeszcze przed końcem 2023 r. Pokazany w 2019 r. Cybertruck mierzył się przez miesiące z licznymi problemami, które skutkowały opóźnieniami w produkcji (a co za tym idzie – również w dostawach). W końcu jednak kolejne samochody zaczęły trafiać na ulice i niedługo po debiucie zaczęły pojawiać się doniesienia o pierwszych problemach elektryka.

Jeden z nich opisuje kanał T Sportline – Tesla Upgrades & Accesories na YouTube, który zwraca uwagę na problematyczne kołpaki w Cybertrucku. Ich kształt sprawia, że samochód sam się psuje podczas użytkowania. O co dokładnie chodzi?

Problemy Tesli Cybertruck z kołpakami

Jeszcze na etapie projektowania Elon Musk zwracał uwagę na problem z wycieraczką w Cybertrucku. Ta miała być za duża i nie pasowała do futurystycznej bryły elektryka. Choć ten problem został zażegnany, twórcy na YouTube zwracają uwagę na inną wadę. Chodzi o specyficzne kołpaki. Ich obecność na felgach ma prowadzić do nadmiernego zużycia opon, a co za tym idzie – uszkodzenia ogumienia w samochodzie.

Zaprojektowane z myślą o Cybertrucku kołpaki są wykonane z twardego plastiku i charakteryzują się licznymi wybrzuszeniami wystającymi poza obrys reszty struktury. Wspomniane wybrzuszenia nachodzą na oponę i w trakcie jazdy mają zbyt mocno przylegać do ogumienia. Oznacza to, że twarde plastiki z kołpaków (pod wpływem masy auta przekraczającej 3,1 t) ścierają gumę, niszcząc tym samym opony. Ich ściany boczne przecierają się na skutek normalnego użytkowania samochodu – twierdzi prowadzący kanał na YouTube.

– Mam wrażenie, że student inżynierii mechanicznej byłby w stanie przewidzieć co się stanie, patrząc na te kołpaki – słyszymy na filmie. Rozwiązaniem dla tego problemu wydaje się być zdjęcie kołpaków z felg. Tym sposobem właściciele Cybertrucków mogą ograniczyć nadmierne zużycie ogumienia.

Zdjęcie otwarcia: Twitter @elon_xmusk77