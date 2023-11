Pod koniec 2022 roku Huawei zaprezentował MateStation X (2023). Komputer typu All-in-One, który mocno inspiruje się sprzętem Apple i podobnie jak on, jest wyposażony w przepiękną matrycę o wysokiej rozdzielczości. Co się zatem zmieniło w specyfikacji tego AiO?

W standardzie Huawei MateStation X (2023) został wyposażony w wydajny procesor Intel Core i9-12900H. Teraz firma wprowadziła nowy wariant modelu, który otrzymał CPU Intel Core i5-12500H. W odróżnieniu od mocniejszego wariantu, nowy model AiO oferowany jest wyłącznie w wersji z pamięcią 16 GB RAM DDR4. Ponadto użytkownicy otrzymują dysk SSD (NVMe) o pojemności 1 TB.

Najistotniejsze w tym sprzęcie jednak pozostaje bez zmian. Chodzi oczywiście o ekran, który ma przekątną 28,2 cala, jest dotykowy, oferuje wysoką rozdzielczość 3840 x 2560 pikseli w proporcji 3:2 i ze standardowym odświeżaniem 60 Hz. Maksymalna jasność wynosi do 500 cd/m², co jest miłym ukłonem w stronę pracujących w ciągu dnia. Ponadto producent zapewnia, iż matryca jest antyrefleksująca oraz posiada kolory "na poziomie kinowym" – Oznacza to pokrycie palety DCI-P3 na poziomie 98%, błąd delta poniżej jednego (∆E≤1) i zgodność z certyfikatem DisplayHDR 400.

Huawei MateStation X (2023) został wyposażony również w kamerę internetową (2 Mpix), dwa głośniki (2x 5W) i cztery mikrofony. Jeżeli chodzi o złącza wejścia/wyjścia, to odnajdziemy tutaj złącze Thunderbolt 4 oraz porty USB-C z wyjściem obrazu DisplayPort i dwa porty USB 3.2 Gen 1 (typ A).

W Chinach nowa wersja komputera jest dostępna w cenie odpowiadającej około 1230 $ (czyli jakieś 6820,00 zł brutto). Informacje na temat cen i terminów premiery na rynki poza Chinami nie są jeszcze dostępne, acz można mieć nadzieję, iż prędzej czy później dostanie swoją światową (Europejską?) premierę.

Co sądzicie o produkcie Huawei MateStation X (2023)? Czy uważacie, że jest miejsce na tego typu komputery u europejskich i polskich klientów? Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy!

Źródło: Notebookcheck