Płatna współpraca z marką Huawei

Postępująca transformacja cyfrowa oraz potrzeba usprawniania procesów przekłada się na wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi dla firm. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo nowoczesne technologie nie tylko pozwalają zoptymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także obniżyć koszta posiadanej infrastruktury.

Co to jest chmura?

Chmura to szerokie usługi obliczeniowe, które wspomogą funkcjonowanie przedsiębiorstwa - mowa tutaj o serwerach, bazie danych, oprogramowaniu, ale też wsparciu technicznym. Cała infrastruktura informatyczna firmy zostanie przeniesiona do dostawcy usługi, co uprości dostęp do danych, ale też zdejmie obowiązki z pracowników. Co ważne takie rozwiązanie zapewnia nieograniczony dostęp do danych, a udostępniane zasobny mogą być dynamicznie zmniejszane lub zwiększane pod kątem aktualnego zapotrzebowania firmy.