Dobre w wieści dla użytkowników sprzętu Apple’a. Niemal dziewięć miesięcy po pierwszych zapowiedziach, Cyberpunk 2077 trafi na komputery Mac.

CD Projekt RED oficjalnie ogłosił, że Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate Edition wyląduje na systemie macOS już 17 lipca. Port został zapowiedziany w październiku 2024, ale dotychczas gracze nie znali nawet przybliżonego terminu premiery.

Cyberpunk 2077 na komputery Mac - wymagania sprzętowe

Twórcy ogłosili, że Cyberpunk 2077 wymaga do działania czipu z linii Apple M, minimum 16 GB pamięci RAM oraz systemu macOS 15.5 lub nowszego. Może to zauważalnie okroić liczbę potencjalnych graczy, gdyż do niedawna komputery Mac w wersjach bazowych miały 8 GB RAM-u, a pamięć jest zintegrowana z czipem, co uniemożliwia jej łatwe rozszerzenie.

Grę będzie można pobrać ze sklepów Mac App Store, GOG.com, Steam oraz Epic Games Store. Jej cena nie została jeszcze ujawniona.

Cyberpunk 2077 został wydany w grudniu 2020 roku. W ciągu niemal 5-letniej obecności na rynku zdążył trafić na takie platformy jak Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia oraz Nintendo Switch 2.