Pierwsze informacje zaczęły zaczęły napływać chwilę przed północą naszego czasu. Jak zawsze w takich sytuacjach pojawił się spory chaos i wiele domysłów. Główny przekaz był jednak jasny - w Ubisoft Montreal nieznani sprawcy wzięli za zakładników kilkudziesięciu pracowników. Na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie służby i akurat co do tego nie było wątpliwości, bo równie szybko w sieci wylądowały relacje świadków i reporterów. Już chwilę po rozpoczęciu ewakuacji i zabezpieczania terenu okazało się, że większego zagrożenia nie ma i być może skończy się na strachu.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C