Ubisoft nie zatrzymuje się z kampanią reklamową Watch Dogs: Legion. Najnowszy materiał przybliża wersję na Xbox Series X, ale problem w tym, że wciąż związane są z nią pewne wątpliwości.

Gameplay z Watch Dogs: Legion na Xbox Series X

Na wybranych platformach sprzętowych Watch Dogs: Legion już zadebiutował i okazał się całkiem udaną produkcją. Można przypuszczać, że nie zabraknie właścicieli konsol nowej generacji, którzy również będą chcieli po nią sięgnąć. Tym razem pojawił się materiał wideo, który promuje wersję na Xbox Series X.

Przede wszystkim można tutaj zobaczyć krótkie fragmenty rozgrywki zarejestrowane właśnie na tej platformie. Z racji komentarza jednego z twórców otrzymujemy z kolei potwierdzenie, że Watch Dogs: Legion na Xbox Series X będzie działać w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Będzie wspierał również ray tracing, a czasy ładowania ulegną, względem wersji z obecnej generacji, znacznemu skróceniu. W połączeniu z kilkoma innymi usprawnieniami gracze mają otrzymać finalnie świetnie wyglądający i zachęcający do poznawania otwarty świat. To o tyle prawdopodobne, że faktycznie postarano się tutaj o wiernie odwzorowany Londyn.

Natywne 4K w Watch Dogs: Legion tylko na PC?

Niestety mimo powyższego materiału wideo i deklaracji przedstawicieli producenta nie wszystkie kwestie techniczne są w pełni przejrzyste. Niektóre źródła sugerują bowiem, że natywne 4K będzie dostępne wyłącznie w przypadku wersji PC. Na Xbox Series X ma pojawić się tzw. dynamiczna rozdzielczość, zapewne od 1440p do 4K. Trudno przypuszczać, aby inaczej wyglądało to wtedy na PlayStation 5, gdzie twórcy mają do dyspozycji niewiele, ale jednak niższą wydajność.

Watch Dogs: Legion zadebiutował już na PC, gdzie ma spore wymagania sprzętowe oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4, na których trzeba liczyć się z niższą jakością oprawy wizualnej. Na konsolach nowej generacji będzie dostępny od dnia ich premiery, a zatem jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: Ubisoft Polska, Digital Foundry

