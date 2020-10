Z zapowiedzią Far Cry 6 mieliśmy do czynienia w lipcu. Podano wtedy informację, że premiera gry odbędzie się 18 lutego 2021 roku. Z wydanego dziś przez Ubisoft komunikatu dowiadujemy się jednak, że plany zostały zmienione. Far Cry 6 zadebiutuje z opóźnieniem, a między wierszami zasugerowano, iż przyczyną jest trwająca pandemia oraz fakt, że twórcy musieli przejść na bardziej kłopotliwą w tej sytuacji pracę zdalną.

W oficjalnym komunikacie Ubisoft nie podaje nowej daty premiery. W takich przypadkach dość często okazuje się, że ostatecznie trzeba mówić o sporym poślizgu. Czy i tutaj będzie podobnie?

Źródła, które bardzo często dysponują dobrymi informacjami z branży gier są bardziej wylewne. Sugerują, że Far Cry 6 trafi w ręce graczy w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2021 roku a 31 marca 2022 roku. Taki sam los czekać ma zresztą inną grę spod skrzydeł wymienionego wydawcy, a mianowicie Rainbow Six Quarantine. Jeśli tak, Ubisoft zdecydował się przenieść te tytuły na przyszły rok podatkowy.

Far Cry 6 and Rainbow Six Quarantine will now release after April 2021 (and before March 2022). pic.twitter.com/g2mR3DGgzj