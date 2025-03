Zdążyć przed iPhone'em Air. Zaczęło się wielkie odchudzanie smartfonów

Wygląda na to, że rok 2025 upłynie pod znakiem ultracienkich smartfonów. Na targach MWC 2025 miałem okazję zobaczyć pierwsze z nich.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że już we wrześniu światło dzienne ujrzy iPhone Air - pierwszy reprezentant nowej linii smartfonów Apple’a, które mają się cechować wyjątkowo smukłymi konstrukcjami.

Jak to zwykle w tego tego sytuacjach bywa, konkurencja zmierza już w podobnym kierunku.

Galaxy S25 Edge ma być najcieńszym samsungiem

Galaxy S25 Edge został zapowiedziany już w styczniu, ale Samsung wciąż nie ujawnił jego dokładnej grubości. Nieoficjalnie mówi się o okolicach 6 mm.

Samsung Galaxy S25 Edge

Zanosi się na to, że nowy smartfon będzie o ok. 2 mm chudszy niż Galaxy S25 Ultra. Różnica będzie zapewne odczuwalna, choć - z uwagi na płaskie krawędzie obudowy - efekt nie wydaje mi się jakiś spektakularny.

Samsung Galaxy S25 Edge

Większe wrażenie zrobił na mnie Tecno Spark Slim

Tecno Spark Slim też jest póki co jedynie prototypem, ale w mojej ocenie - bardziej imponującym. Smartfon mierzy raptem 5,75 mm grubości, a więc mniej niż najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące samsunga. A efekt jest dodatkowo potęgowany przez zwężone krawędzie.

iPhone 16 Pro i Tecno Spark Slim

Po wzięciu Tecno Spark Slim od razu czuć, że jest on imponująco cienki, Ale czy najcieńszy na świecie? Tu sprawa się komplikuje.

Tecno nazywa swój model "najcieńszym w branży telefonem z potężną baterią 5200 mAh". 5,75 mm to jednak za mało, by nazwać go najcieńszym smartfonem w ogóle, bo przecież już vivo X5 Max z 2014 roku mierzył 4,75 mm grubości, czyli cały 1 mm mniej.

Tecno Spark Slim

Wygląda jednak na to, że tym razem kuracja odchudzająca nie została przeprowadzona za wszelką cenę. Tecno Spark Slim ma ekran 6,78 cala z odświeżaniem 1440 Hz, sensowny akumulator 5200 mAh z ładowaniem 45 W, podwójny aparat 50 Mpix z pierścieniami LED i 5G. Szef projektu, który pokazał mi prototyp, twierdzi także, że smartfon został przetestowany pod kątem odporności na zginanie. W tym celu zastosowano ceramiczną obudowę.

Tecno Spark Slim

Zapewne dużo łatwiej byłoby wpakować do telefonu jedną kamerkę, baterię 3000 mAh, modem 4G i chwalić się smukłością. Najwidoczniej jednak producent starał się zachować zdrowy kompromis między smukłością a wyposażeniem, więc może ta moda na ultracienkie smartfony nie jest aż tak głupia.