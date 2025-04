Fajna ta polska cena Oblivion Remastered. Taka nie za niska

Bethesda nagle udostępniła The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. To brzmi jak spełnienie marzeń fanów legendarnej produkcji, lecz nie wszyscy będą zadowoleni. Polscy gracze korzystający z platformy Steam muszą liczyć się z niemalże najwyższą ceną gry na całym świecie.

Szybko poszło. Po serii głośnych przecieków, Bethesda udostępniła uwspółcześnioną wersję kultowego Obliviona. Ten niespełna dwudziestoletni tytuł znowu jest na ustach graczy za sprawą Oblivion Remastered. I znowu jest na ustach polskich graczy za sprawą ceny gry na Steamie.

Polska cena Oblivion Remastered na Steamie

Ile muszą zapłacić polscy gracze za Oblivion Remastered? Wersja podstawowa gry to wydatek 249 zł. To jest prawie najwyższa cena na całym świecie – pod tym względem wyprzedza nas jest jedynie Wielka Brytania. Taniej za grę zapłacą między innymi mieszkańcy Norwegii (aktualnie 202,27 zł w przeliczeniu na rodzimą walutę). W USA również Oblivion Remastered jest tańszy niż w Polsce w przeliczeniu na złotówki.

Skąd wynika ta rozbieżność? Powodem jest słynny już przelicznik firmy Valve. Właściciel platformy Steam udostępnił w 2022 r. producentom gier automatyczne przeliczniki cen dla poszczególnych regionów. Tym samym ułatwiono proces dostosowania ceny gry dla danego kraju.

Przelicznik musi na czymś bazować – w tym przypadku są to rzecz jasna kursy walut. Gdy nowy system zaczął obowiązywać, czyli w 2022 r., to nasza waluta była zdecydowanie słabsza niż dziś. Niestety Valve nie kwapi się, by zaktualizować przelicznik. Sfrustrowanym graczom pozostaje więc apelowanie do wydawców, by ci zmienili cenę “ręcznie”.

Gracze apelują o zmiany

Apele społeczności często przynoszą oczekiwany rezultat. Dobrym przykładem jest Starfield oraz Indiana Jones: Wielki Krąg na Steamie. Zauważmy, że są to tytuły wydane przez Bethesdę, tak samo jak omawiany Oblivion Remastered.

Tak więc istnieje szansa, że wydawca zachowa się konsekwentnie i uwzględni apel polskich graczy. A ci gorąco “zachęcają” do obniżenia ceny, niekiedy w dość dosadnych słowach.

Najlepszym rozwiązaniem byłaby aktualizacja przelicznika, jednak Valve z jakiegoś powodu tego nie robi.

