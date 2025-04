"Clair Obscur: Expedition 33" to nowa gra od debiutującego studia Sandfall Interactive, która łączy surrealistyczny świat fantasy z klasycznymi mechanikami jRPG. Czy Francuzi potrafią jeszcze tworzyć gry, które zachwycą świat? Redakcja "Benchmarka" już ją przetestowała.

"Clair Obscur: Expedition 33" to produkcja, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród graczy. Gra, stworzona przez debiutujące studio Sandfall Interactive, łączy surrealistyczny świat fantasy z klasycznymi mechanikami jRPG, wprowadzając jednocześnie powiew świeżości do tej formuły.

O czym jest "Clair Obscur: Expedition 33"?

W grę grał już Łukasz Gnutek z redakcji "Benchmarka", co szczegółowo zrecenzował (link tutaj). Jak opisuje, podstawy świata gry są niezwykle intrygujące. 66 lat temu doszło do wydarzenia zwanego „Pęknięciem”, które wyrwało z kontynentu części miasta Lumiere, zamieniając je w wyspę otoczoną kopułą bezpieczeństwa. Na kontynencie pojawiła się ogromna monolityczna struktura, a na starych ziemiach zaczęły grasować groteskowe potwory zwane Nevronami. Co roku, podczas wydarzenia nazwanego „Gommage”, tajemnicza postać zwana „Malarką” maluje na monolicie kolejną cyfrę, a osoby w wieku odpowiadającym tej liczbie rozpadają się w pył.

Gra oferuje klasyczną eksplorację oraz unikalny system walki turowej. Zrezygnowano z losowych potyczek na rzecz bardziej znaczących pojedynków. Gracze mogą atakować przeciwników, co przenosi ich do trybu walki turowej. W trakcie walki można wykonywać różne akcje, takie jak strzały z naręcznego działka czy użycie umiejętności specjalnych. Ciekawym elementem jest wprowadzenie „Quick time event” podczas używania umiejętności, co czyni walkę bardziej dynamiczną.

Gra oferuje również złożone mechaniki budowania postaci. Każda z postaci ma swoje unikalne umiejętności i mechaniki, co pozwala na tworzenie różnorodnych strategii. Dodatkowo, gracze mogą korzystać z tzw. Pikto, które zapewniają pasywne statystyki i efekty, co dodaje głębi do rozwoju postaci.

Jakie są wrażenia wizualne i dźwiękowe?

Świat gry jest wyjątkowo piękny i szczegółowy - opisuje nasz redakcyjny kolega, co jest zasługą twórców z Sandfall Interactive. Każda lokacja w grze jest starannie zaprojektowana, a modele postaci i potworów są szczegółowe i świetnie animowane. Warstwa audio również stoi na wysokim poziomie, z muzyką idealnie dopasowaną do klimatu gry. Ścieżki dialogowe są profesjonalnie zrealizowane, a aktorzy głosowi, tacy jak Andy Serkis czy Charlie Cox, wykonali świetną pracę.

"Clair Obscur: Expedition 33" to, zdaniem Łukasza, produkcja, która zaskakuje jakością i świeżością. Gra łączy piękną grafikę, genialne udźwiękowienie i dojrzałą fabułę, oferując jednocześnie nowatorskie podejście do mechanik jRPG. Być może okaże się grą roku, bo to pozycja obowiązkowa dla każdego fana gier RPG w klimatach fantasy.