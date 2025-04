Ghost of Yotei trafi na rynek 2 października 2025 r. Długo oczekiwana kontynuacja hitu Ghost of Tsushima będzie dostępna na konsolach PlayStation 5. Przedsprzedaż wystartuje dosłownie za chwilę, a widowiskowy zwiastun podpowiada, że jest na co czekać.

Tyle było domysłów i znaków zapytania na temat kontynuacji Ghost of Tsushima, aż wreszcie studio Sucker Punch ujawniło oficjalnie Ghost of Yotei – nową odsłonę, która zabierze graczy do XVII-wiecznej Japonii. Twórcy wywiązują się ze swojej deklaracji; gra faktycznie zadebiutuje w 2025 r., a konkretnie to 2 października.

Ghost of Yotei na nowym zwiastunie

Aktualnie mowa jest o jednej platformie, czyli PlayStation 5. Niewykluczone, że z czasem tytuł stanie się multiplatformowy za sprawą wersji PC, podobnie jak Ghost of Tsushima. Dywagacje na bok – wraz z datą premiery otrzymujemy widowiskowy zwiastun Ghost of Yotei z elementami rozgrywki.

Tym razem nie bohater, lecz bohaterka – protagonistką w Ghost of Yotei jest żądna zemsty Atsu, która napotka na swojej drodze nieoczekiwanych sojuszników, by móc uporać się z demonami przeszłości.

“Szesnaście lat temu, w sercu Ezo (aktualnie Hokkaido), gang bandytów znany jako Szóstka Yōtei odebrał Atsu wszystko. Zabili jej rodzinę i zostawili ją na pewną śmierć, przyszpiloną do płonącego drzewa miłorzębu przed jej domem. Ale Atsu przeżyła. Nauczyła się walczyć, zabijać i polować, a po latach powróciła do swojego domu z listą sześciu imion: Wąż, Oni, Kitsune, Pająk, Smok i Lord Saito.” – czytamy na łamach Blog PlayStation.

Przedsprzedaż Ghost of Yotei

Zamówienia przedpremierowe Ghost of Yotei wystartują 2 maja. Przewidziano dwie edycje:

Wersja Standardowa w sugerowanej cenie detalicznej 79,99 euro.

Oraz Edycja Deluxe w sugerowanej cenie detalicznej 89,99 euro.

Zamówienie gry w przedsprzedaży wiąże się z bonusami: dodatkowy przedmiot w grze (maska) oraz zestaw awatarów. Czy zamierzacie zagrać w Ghost of Yotei? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Blog PlayStation