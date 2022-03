Cities: Skylines to gra, którą przez najbliższy tydzień można zgarnąć za darmo w sklepie Epic Games Store.

Cities: Skylines do pobrania za darmo

Czwartkowe popołudnie to ten moment, w którym poszukiwacze promocji korzystający z Epic Games Store wyruszają na łowy. Tym razem można zarzucić sieci na Cities: Skylines, produkcję przygotowaną przez studio Colossal Order.

Zgodnie ze zwyczajem panującym w omawianym sklepie, grę można przypisać do swojego konta przez tydzień, do 17 marca do godziny 17:00 naszego czasu. Wtedy pojawi się kolejna darmowa propozycja i, jak podano, będzie nią In Sound Mind, a więc coś znacznie nowszego.

Cities: Skylines świętuje dziś 7 urodziny

Swoją drogą, Cities: Skylines właśnie dziś stuknęło 7 lat obecności na rynku, premiera miała miejsce 10 marca 2015 roku (na PC, bo później wydano też wersje konsolowe). W związku z tym twórcy zdecydowali się na przygotowanie krótkiego materiału wideo z podziękowaniami dla graczy i kilkoma statystykami, jakie zostały dzięki nim wygenerowane.

Poza tym wypuszczony został okolicznościowy patch, który poza naprawą drobnych błędów przynosi również małe podarunki dla wszystkich posiadaczy gry na PC. To między innymi budynek Chirper Balloon Tours, nowy balon na ogrzane powietrze czy ćwierkacz urodzinowy.

Dobra strategia ekonomiczna, chociaż niektórzy już ją zgarnęli

Wypominanie wieku nie zawsze wiąże się jednak z chęcią obrzydzenia czegoś. Zwłaszcza w przypadku omawianego gatunku, który pod względem oprawy wizualnej nie starzeje się szalenie szybko. Cities: Skylines to strategia ekonomiczna, a zarazem tzw. city-builder. Dodajmy, że świetnie oceniana, średnia not dobiła do 85% w recenzjach i aż 88% wśród graczy (dane z metacritic). Cel rozgrywki? Stworzenie tętniącej życiem metropolii, a następnie odpowiednie zarządzanie nią.

Dlaczego więc, jeśli nie przez kilka lat, jakie ta produkcja ma na karku, ktoś może narzekać? Głównie z tego powodu, że Cities: Skylines można było już pobrać za darmo, Epic Games Store rozdawał tę grę pod koniec 2020 roku. Również tym razem mowa o samej podstawce, bez jakichkolwiek dodatków, których na przestrzeni lat pojawiło się niemało.

