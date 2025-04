Pranie parowe ma wiele zalet. Skutecznie usuwa zabrudzenia, eliminuje przykre zapachy, a do tego działa dezynfekująco. Co więcej, dzięki parze wodnej ubrania stają się bardziej miękkie i mniej pogniecione.

Z artykułu dowiesz się, jak działa pralka z funkcją pary i dlaczego warto w nią zainwestować.

Materiał sponsorowany przez Whirlpool

Funkcja parowa w pralce – co to jest?

Zastanawiasz się, co to jest funkcja parowa w pralce i czy warto się nią zainteresować? Coraz więcej producentów wyposaża pralki w funkcje parowe, ponieważ poprawiają one jakość prania i zwiększają komfort użytkowania.

Funkcja parowa polega na wytwarzaniu gorącej pary wodnej, która trafia do bębna pralki w określonym etapie cyklu. Para wnika głęboko we włókna tkanin, co pomaga rozluźnić zabrudzenia, zmiękczyć materiał oraz usunąć bakterie, alergeny i nieprzyjemne zapachy – wszystko to odbywa się bez konieczności stosowania bardzo wysokich temperatur.



Na czym polega pranie parowe w pralce?

Każda pralka z funkcją pary wyposażona jest w generator pary. Gdy woda trafia do takiego generatora, jest natychmiast podgrzewana do wysokiej temperatury, dzięki czemu zamienia się w parę wodną. Następnie para jest wtłaczana do bębna przez dyszę natryskową. Para wnika głęboko w strukturę materiału, docierając do wszystkich włókien. Cząsteczki pary nie tylko lepiej przenikają przez strukturę materiału niż woda, lecz także szybciej się nagrzewają, dzięki czemu działają w krótszym czasie.

Funkcje parowe w pralce

W wielu modelach funkcję pary można uruchomić dodatkowo z programem prania. W takim przypadku użytkownik decyduje, na którym etapie cyklu prania ma zostać dodana para – na początku czy na końcu. Dodanie pary na początku pozwala na skuteczne zmiękczenie zabrudzeń, co ułatwia ich usunięcie w dalszej części prania. Z kolei para dodana pod koniec cyklu pomaga zmiękczyć i wygładzić tkaniny.

Programy parowe w pralce

W niektórych pralkach para wodna stosowana jest też do odświeżania ubrań, które nie wymagają pełnego cyklu prania. Taki program sprawdza się wtedy, gdy ubrania nie są brudne, ale np. przesiąkły zapachem lub długo leżały w szafie.

Są też pralki parowe, które oferują pełne programy prania z użyciem pary. Programy te zostały opracowane z myślą o alergikach, osobach o wrażliwej skórze czy małych dzieciach, ponieważ służą do dezynfekcji ubrań. Gorąca para skutecznie usuwa bakterie i alergeny z tkanin.



Jakie zalety ma pralka z funkcją pary?

Pralka z funkcją parową cieszy się coraz większym zainteresowaniem użytkowników, a jej możliwości znacznie wykraczają poza standardowe pranie. Sprawdź, dlaczego warto mieć ją w swoim domu.

Skuteczne usuwanie plam

Para wodna wnika głęboko we włókna tkanin, co pomaga usunąć nawet uporczywe zabrudzenia. Dzięki temu plamy można łatwiej wyeliminować, używając mniejszej ilości detergentów.

Szybkie odświeżanie ubrań

Funkcja parowa umożliwia odświeżenie ubrań bez pełnego cyklu prania – idealnie sprawdza się przy lekko zabrudzonych lub długo leżących w szafie rzeczach. Wystarczy kilka minut, by ubrania odzyskały świeżość i były gotowe do ponownego założenia.

Dezynfekcja odzieży

Gorąca para wodna ma właściwości dezynfekujące, dzięki czemu skutecznie usuwa bakterie, alergeny i roztocza, które mogą znaleźć się na ubraniach i pościeli. To szczególnie istotne dla osób, które zmagają się z alergiami, atopowym zapaleniem skóry, astmą i innymi schorzeniami.

Wygładzanie zagnieceń

Dodanie pary w końcowej fazie prania pomaga wygładzić zagniecenia. Dzięki temu możesz łatwiej wyprasować ubrania, a niektóre z nich nawet od razu włożyć do szafy, bez konieczności prasowania.

Pranie delikatnych tekstyliów

Delikatne materiały, takie jak jedwab czy wełna, lepiej znoszą działanie pary niż klasyczne pranie. Pralka z funkcją pary skutecznie zadba o wrażliwe tkaniny, nie narażając ich na uszkodzenia.

Jaka pralka parowa będzie dobrym wyborem do domu?

Wybierając pralkę parową, warto zwrócić uwagę nie tylko na samą funkcję pary, ale również na pojemność bębna, klasę energetyczną, a także na rodzaje dostępnych programów prania. Jednym z polecanych modeli jest pralka parowa Whirlpool FFB 7259 BV PL, która łączy innowacyjne technologie z wygodą użytkowania.

W tym modelu producent zastosował program parowy SteamRefresh, który pozwala szybko i skutecznie odświeżyć ubrania. Podczas cyklu prania pralka wytwarza strumień pary, który wnika we włókna, usuwając nieprzyjemne zapachy i wygładzając zagniecenia. Dzięki temu ubrania są gotowe do założenia już po 20 minutach. Dodatkową funkcją w pralce Whirlpool, która również wykorzystuje parę wodną, jest FreshCare+. Dzięki niej pranie pozostaje świeże nawet do 6 godzin po zakończeniu cyklu. Działanie pary wodnej oraz delikatne ruchy bębna zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, zapobiegając rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów wewnątrz bębna. Dodatkowo para wodna wygładza tkaniny, ułatwiając prasowanie.

Pralka Whirlpool FFB 7259 BV PL oferuje też technologię 6. Zmysł, która automatycznie dostosowuje parametry prania do rodzaju załadunku. Dzięki temu urządzenie zużywa tylko tyle zasobów – wody, energii, detergentów oraz czasu – ile potrzebuje do przeprowadzenia efektywnego cyklu prania.

Pralka z funkcją pary – czy warto kupić?

Choć funkcja pary w pralce nie jest nowością na rynku, wciąż pozostaje jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań oferowanych przez współczesne urządzenia. Para wodna nie tylko zwiększa skuteczność prania, ale także dezynfekuje ubrania, rozluźnia włókna tkanin i ułatwia prasowanie. To połączenie wygody, higieny i oszczędności. Jeśli więc planujesz zakup nowej pralki, model z funkcją pary może okazać się strzałem w dziesiątkę.

