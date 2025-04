Wielkie zmiany na rynku smartfonów. Unia wprowadza nowe wymogi i oznaczenia

Od 20 czerwca 2025 smartfony wprowadzone na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą musiały spełniać ściśle określone wymogi związane m.in. z wytrzymałością, wsparciem aktualizacyjnym oraz łatwością naprawy.

Zmiany nie zostaną wprowadzone znienacka, bo regulujące je rozporządzenie zostało wydane w czerwcu 2023, a i ono zostało poprzedzone długimi negocjacjami. Producenci i dystrybutorzy mieli więc czas na dostosowanie się do nowych przepisów. O co w ogóle chodzi?

Unia Europejska chce, by twój smartfon został z tobą dłużej

Jednym z założeń 47-stronicowego rozporządzenia jest wymóg dotyczący projektowania smartfonów w taki sposób, by spełniały ściśle określone kryteria związane z żywotnością. Punkt "Projektowanie z myślą o wytrzymałości" reguluje sześć takich wymogów.

Po pierwsze - odporność na upadki

Urządzenia muszą być zaprojektowane tak, żeby wytrzymały co najmniej 45 upadków z wysokości jednego metra. Testy muszą odbywać się bez użycia folii ochronnej na przynajmniej pięciu egzemplarzach danego modelu. Zostaną zaliczone, gdy przynajmniej cztery z nich przetrwają upadki bez uszkodzeń.

Oddzielne procedury testowe opracowano dla urządzeń składanych. Te muszą przetrwać 35 upadków w trybie złożonym oraz 15 upadków w trybie rozłożonym. W ich przypadku dopuszczalne jest przeprowadzenie testu z fabrycznie zainstalowaną folią ochronną.

Po drugie - odporność na zarysowania

Materiał pokrywający ekran smartfonu musi się cechować twardością na poziomie minimum 4 w skali Mohsa. Nie jest to wymóg specjalnie wyśrubowany (od lat większość smartfonów i tak go przebija), ale realnie uniemożliwia pokrywanie ekranów plastikiem zamiast szkła, co może mieć wpływ na bardzo tanie urządzenia. Składane smartfony są z tego wymogu zwolnione.

Po trzecie - odporność na kurz i wodę

Smartfony będą musiały być zabezpieczone przed wnikaniem stałych ciał obcych o wymiarach większych niż 1 milimetr oraz przed bryzgami wody. Oznacza to zgodność ze standardem pyło- i wodoszczelności na poziomie minimum IP44.

Po czwarte - trwałość baterii

Producent musi zapewnić, że akumulator jego urządzenia wytrzyma przynajmniej 500 cykli ładowania, po których zachowa minimum 80 proc. pierwotnej pojemności.

Po piąte - większa kontrola nad baterią

Oprogramowanie wprowadzanych do sprzedaży w Unii Europejskiej smartfonów będzie musiało zostać wzbogacone o dwie funkcje związane z ochroną baterii:

opcjonalny tryb "80%" – użytkownik może sam włączyć funkcję, która automatycznie przerywa ładowanie przy 80 proc., aby przedłużyć żywotność baterii;

domyślny tryb oszczędzania – po osiągnięciu 100 proc. ładowania, zasilanie się wyłącza i wznawia dopiero, gdy poziom spadnie poniżej 95 proc.

Wymóg ten podyktowany jest faktem, że proces ładowania akumulatora w zakresie od 80 do 100 proc. wpływa najgorzej na jego żywotność.

Po szóste - wsparcie aktualizacyjne

Producenci smartfonów będą mieli obowiązek dostarczania aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji korygujących lub aktualizacji funkcji systemu operacyjnego przez minimum pięć lat. Aktualizacje będą musiały być dostarczane w ciągu sześciu miesięcy od wydania kodu źródłowego lub - w przypadku, gdy kod nie został upubliczniony - wypuszczenia aktualizacji dla innego urządzenia tej samej marki.

Unijne przepisy precyzyjnie regulują także kwestie związane z dostępnością części zamiennych, łatwością naprawy, współpracy producentów z niezależnymi serwisami czy

Więcej informacji dla klientów i nowa etykieta na opakowaniach smartfonów i tabletów

Nowe przepisy dotyczą nie tylko samego projektowania urządzeń, ale i jaśniejszej komunikacji. Komisja Europejska chce, by konsumenci mogli dokonywać "bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów zakupowych" oraz byli zachęcani do "zrównoważonej konsumpcji".

Producenci będą musieli zamieszczać w dokumentacji technicznej oraz na swoich stronach internetowych informacje na temat takich aspektów jak:

kompatybilność z kartami pamięci;

orientacyjny przedział wagowy pierwiastków istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska (kobalt, tantal, neodym i złoto);

wskaźnik zdolności urządzenia do recyklingu;

zawartość materiałów pochodzących z recyklingu;

klasa odporności IP;

minimalna trwałość baterii w cyklach;

ostrzeżenie "To urządzenie nie zostało poddane badaniu odporności na zarysowanie" dla urządzeń składanych.

Smartfony i tablety zostaną objęte także etykietą energetyczną, podobną do tej, która od lat stosowana jest w przypadku sprzętu AGD czy RTV. Oto jej wzór z wyjaśnieniem poszczególnych oznaczeń.

1. Skala klas efektywności energetycznej od A do G. 2. Klasa efektywności energetycznej tego produktu. 3. Czas pracy baterii na cykl, w godzinach i minutach na pełnym naładowaniu. 4. Klasa odporności na wielokrotne upadki. 5. Wytrzymałość baterii w cyklach ładowania. 6. Klasa łatwości naprawy. 7. Stopień ochrony (Ingress Protection, IP).

Zmiany w unijnych przepisach zaczną obowiązywać od 20 czerwca. Nie obejmą one jednak smartfonów wprowadzonych do sprzedaży przed tym terminem.