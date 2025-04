Było fajnie, ale się skończyło. Teraz będę musiał zapłacić kolejnej firmie

Kolejny serwis VOD decyduje się wprowadzić opłatę. Koszt w wysokości (prawdopodobnie) kilkunastu złotych dotknie tylko jednej grupy użytkowników. To spore grono.

Współdzielenie konta w serwisie streamingowym VOD było sposobem na znaczne oszczędności. Płaciliśmy jeden abonament, dzieląc koszt ze znajomymi. Z tej możliwości (choć czasem niezgodnej z regulaminem serwisu) korzystało naprawdę wielu użytkowników. Najpierw blokadę dzielenia się kontem wprowadził Netflix, później to samo zrobił Disney+. Teraz przyszedł czas na kolejnego giganta rynku VOD - Max (kiedyś: HBO Max). Jeśli korzystasz z tej platformy dzieląc się kosztami z innymi osobami - wkrótce zapłacisz za to dodatkową opłatę.

Max walczy z nieautoryzowanym dzieleniem się kontem

W większości serwisów VOD niemal od zawsze była możliwość jednoczesnego oglądania treści na kilku ekranach z jednego konta. Czasem wymagało to wykupienia nieco droższego abonamentu, co i tak było opłacalne. Założeniem dostawców treści było natomiast pozwolenie na to rodzinie, czy osobom mieszkającym pod jednym dachem. Rodzice oglądają film na dużym telewizorze w salonie, w tym samym czasie dzieci wciąż mają dostęp do Netflixa lub innej platformy na innych urządzeniach (smartfon, komputer, inny telewizor). Szybko okazało się jednak, że użytkownicy korzystają z tej opcji w inny, pozwalający na spore oszczędności sposób. Jedna osoba kupuje pakiet, a następnie podaje login i hasło kilku innym osobom (mieszkającym w zupełnie innych miejscach), dzieląc się miesięcznym kosztem.

Max zdecydował się dołączyć do Netflixa i Disney+ i również blokuje opisaną powyżej możliwość. Póki co zmiana została wprowadzona dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od posiadanego planu współdzielenie konta wciąż będzie możliwe, ale za opłatą wynoszącą 7,99 dol. za kolejnego użytkownika.

Obejrzyj w

Za “dodatkowego użytkownika” uznaje się osobę korzystającą z tego samego konta, jednak mieszkającą pod innym adresem (w innym gospodarstwie domowym). Taka osoba dostaje swój login i hasło, co zapewnia prywatność. Możliwe jest natomiast oglądanie tylko na jednym ekranie/urządzeniu. Jakość obrazu, możliwość pobierania treści do pamięci urządzenia (w celu oglądania w trybie offline) i dostępna biblioteka filmów i seriali są takie same, jak u administratora konta.

Max umożliwia prostą migrację konta

Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z opcji współdzielenia konta bez dodatkowej opłaty, utracą taką możliwość. Max przygotowuje natomiast dodatkowe ułatwienie - funkcję transferu profilu. Dzięki temu można zacząć korzystać z serwisu w dozwolony sposób bez utraty historii oglądania, czy swoich ustawień.

Obecnie zmiana dotyczy tylko użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Możemy być jednak właściwie pewni, że zostanie wprowadzona także na innych rynkach. Data wprowadzenia opłaty za współdzielenie konta Max w Polsce nie została oficjalnie podana. Prawdopodobnie koszt będzie wynosił około 15 zł.

Dziś polscy subskrybenci Max mogą wybrać jeden z trzech pakietów:

Podstawowy za 29,99 zł - 2 urządzenia, jakość Full HD, bez opcji pobierania, zawiera reklamy

za 29,99 zł - 2 urządzenia, jakość Full HD, bez opcji pobierania, zawiera reklamy Standardowy za 39,99 zł - 2 urządzenia, jakość Full HD, 30 pobrań miesięcznie, bez reklam

za 39,99 zł - 2 urządzenia, jakość Full HD, 30 pobrań miesięcznie, bez reklam Max Premium za 49,99 zł - 4 urządzenia, jakość 4K, 100 pobrań miesięcznie, bez reklam

O nowych zasadach dzielenia się kontem Max informowaliśmy już w listopadzie 2024 r.