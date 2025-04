Nothing szykuje nowego reprezentanta swojej budżetowej submarki. Jeszcze przed premierą producent zdradził sporo szczegółów na temat CMF Phone’a 2 Pro.

Ubiegłoroczny CMF Phone 1 do dziś pozostaje prawdopodobnie najoryginalniejszym smartfonem do 1000 zł i jednym z najoryginalniejszych w ogóle. Urządzenie wyróżnia się rozkręcaną konstrukcją z możliwością łatwej zmiany obudowy oraz doczepienia specjalnych akcesoriów, przez co do zestawu dołączony jest śrubokręt.

Pełną prezentację CMF Phone’a 2 Pro zaplanowano co prawda dopiero na koniec kwietnia, ale kilka dni przed tym wydarzeniem firma Nothing ujawniła jego wygląd oraz kluczowe funkcje.

CMF Phone 2 Pro nadchodzi. Co nowego?

Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że CMF Phone 2 Pro będzie miał kilka istotnych przewag nad "jedynką".

Po pierwsze - potrójny aparat. O ile CMF Phone 1 miał tylko jeden użyteczny obiektów (druga kamerka służyła jedynie do detekcji głębi), o tyle CMF Phone 2 Pro został uzbrojony w aparat główny, obiektyw ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Można więc liczyć na większą fotograficzną wszechstronność.

Po drugie - MediaTek Dimensity 7300 Pro. Odświeżony układ ma mieć o 10 proc. wydajniejsze GPU oraz o 5 proc. wydajniejsze GPU.

Po trzecie - Essential Space. To funkcja znana z Nothing Phone’a (3a), która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania zrzutami ekranu i notatkami głosowymi.

Po czwarte - nowy design. Zmiany wizualne zostały wymuszone głównie przez przebudowę aparatu, ale CMF Phone 2 Pro ma zachować charakterystyczną modułową konstrukcję poprzednika.

Premiera smartfonu CMF Phone’a 2 Pro odbędzie się już 28 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego. Wtedy też powinniśmy poznać ceny, które - biorąc pod uwagę budżetowy charakter submarki - prawdopodobnie uplasują się w przedziale 1000-1500 zł.