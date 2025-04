Naukowcy z Politechniki Federalnej w Lozannie opracowali elastyczny implant pnia mózgu. ten innowacyjny projekt może przywrócić słuch, a także eliminuje skutki uboczne tradycyjnych urządzeń i znacząco wpłynie na poprawę dobrostanu pacjentów.

Nowy, miękki implant pnia mózgu (ABI) został opracowany przez naukowców z Politechniki Federalne w Lozannie (EPFL). Urządzenie wpływa na poprawę percepcji dźwięku i może znacząco poprawić postrzeganie dżwięków przez pacjentów zmagających się z problemami ze słuchem. ABI w przeciwieństwei do sztywnych implantów dopasowuje się bez problemu do mnie mózgu, co zmniejsza skutki uboczne.

Przełomowe badania zostały wykonane na makakach

Badania przeprowadzone na makakach pokazały, że implant umożliwia tym zwierzętom rozróżnianie wzorców stymulacji niemal na równi z naturalnymi dźwiękami. Jest to obiecujący krok w kierunku zastosowania tej technologii w medycynie. W ten sposób wielu pacjentów zyskałoby szansę na poprawę słuchu i zmniejszenie dyskomfortu związanego z chorobą.

– Połowa wyzwania to stworzenie działającego implantu, druga połowa to nauczenie zwierzęcia, by pokazało nam, co faktycznie słyszy – mówi Emilie Revol, współautorka projektu.

Tradycyjne implanty pnia mózgu są wykonane z sztywnych materiałów, które nie przylegają dobrze do zakrzywionej powierzchni pnia mózgu. Może to prowadzić do niezamierzonej aktywacji nerwów, która często skutkuje zawrotami głowy czy drganiami twarzy. Nowe urządzenie z EPFL, dzięki swojej elastyczności, ogranicza te problemy i przyczynia się do poprawy komfortu życia.

Jak podaje portal SciTech Daily, implant z EPFL wykorzystuje mikrometryczne elektrody platynowe osadzone w silikonie, tworząc elastyczną matrycę o grubości zaledwie ułamka milimetra. Dzięki opracowanej technologii urządzenie dopasowuje się i nie powoduje tak licznych efektów ubocznych.

– Zaprojektowanie miękkiego implantu, który naprawdę dopasowuje się do środowiska pnia mózgu, to kluczowy krok w przywracaniu słuchu pacjentom, którzy nie mogą korzystać z implantów ślimakowych. Nasz sukces w testach na makakach pokazuje realne możliwości przeniesienia tej technologii do kliniki i dostarczenia bogatszego, bardziej precyzyjnego słuchu – mówi Stéphanie P. Lacour, kierownik Laboratorium Miękkich Interfejsów Bioelektronicznych EPFL.

Mimo że wyniki badań są zachęcające, proces komercjalizacji wymaga jeszcze wielu badań oraz spełnienia wymogów regulacyjnych. Naukowcy zamierzają przeprowadzić testy kliniczne, aby potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo nowego implantu w rzeczywistych warunkach operacyjnych.