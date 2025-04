Kampania crowdfundingowa wyczekiwanej gry planszowej Gothic: A Shadow's Quest już wystartowała, a zebranie wymaganej kwoty najpewniej zajmie mniej czasu, niż napisanie tej publikacji.

Gra planszowa Gothic: A Shadow's Quest została zapowiedziana na początku bieżącego roku. Temat powraca, bowiem dziś, 22 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego wystartowała kampania crowdfundingowa na platformie Gamefound. Zbiórka funduszy potrwa 21 dni. Cel minimum to zebranie 50 tys. euro od fanów. Ta bariera pękła dokładnie o godzinie 16:01, a więc tłum opłacił planszówkę w 61 minut.

Gra planszowa Gothic: A Shadow's Quest będzie dostępna za 80 euro (mogą zostać doliczone dodatkowe koszty związane z podatkiem VAT oraz wysyłką). Dodatkowy zestaw kości z motywem Gothic to wydatek 6 euro.

Nadchodzi planszówka Gothic

Gothic: A Shadow's Quest to gra przeznaczona dla od 1 do 4 graczy, z możliwością dołączenia opcjonalnego mistrza gry. Jej fabuła rozgrywa się w czasie poprzedzającym wydarzenia znane z pierwszej odsłony serii Gothic. W toku rozgrywki gracze wcielą się w “ambitnego członka Starego Obozu”, który dąży do zdobycia chwały w Kolonii.

Gracze będą mieli możliwość wyboru jednego z ośmiu dostępnych archetypów. Można też zdecydować się na konkretny styl walki, który pomoże przetrwać starcia z przeciwnikami: łuk, miecz czy czary – to wszystko zależy od gracza. Poza wyborem archetypu, określamy również pochodzenie swojej postaci, co zapewni jej unikalne zdolności, takie jak umiejętności złodziejskie czy magiczne.

Co istotne, przewidziano polską wersję językową. Nie jest tajemnicą, że seria Gothic cieszy się ogromnym uznaniem w naszym kraju. Spodziewana data premiery to luty 2026 r.

Fani gier planszowych są rozpieszczani

Gaming w planszówkowej adaptacji ma się dobrze. Świadczą o tym kolejne głośne projekty. Jednym z najważniejszych jest Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa. Do tego zacnego towarzystwa dołącza również gra planszowa Helldivers 2.

W którą spośród tych wszystkich gier planszowych zagralibyście najchętniej? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: PLAION