Painkiller na zwiastunie. Kultowe bronie w nowym wydaniu

Chyba nikt nie spodziewał się powrotu legendarnego Painkillera – jednej z najważniejszych polskich gier. Reboot zadebiutuje jeszcze w tym roku, a tymczasem pojawił się zwiastun przybliżający uzbrojenie protagonisty.

Jeśli kogoś ominęły ostatnie wiadomości i przeciera teraz oczy ze zdumienia, to krótkie przypomnienie: podczas Future Games Show 2025 zapowiedziano reboot Painkillera – legendarnej serii polskich strzelanek, która w przeszłości odniosła znaczący sukces międzynarodowy.

Painkiller na kolejnym materiale

Otrzymaliśmy już zwiastun ujawniający grę, teraz czas na niuanse rozgrywki – w tym przypadku uzbrojenie. Zaprezentowano siedem broni, nie mogło zabraknąć ikonicznej Kołkownicy. Jak wam się podoba ten oręż w nowym wydaniu? Napiszcie w komentarzach.

Nowy Painkiller nie zamierza odbiegać od prawideł, jakie rządziły w oryginalnej wersji gry. Miłośnicy nieskrępowanej akcji i dynamicznego tempa rozgrywki będą czuć się tutaj jak ryba w wodzie.

“Wywalcz swoją drogę przez czyściec w tej szybkiej grze kooperacyjnej, dzierżąc piekielną broń przeciwko demonicznym hordom. Jako potępiony grzesznik otrzymujesz szansę na zbawienie od Głosu Stwórcy. Wykorzystasz ją czy pozwolisz się pochłonąć" – zauważmy, że opis wspomina o trybie kooperacyjnym. Nowy Painkiller umożliwia rozgrywkę dla maksymalnie 3 graczy, co jeszcze bardziej zachęca do eksperymentowania z uzbrojeniem.

Painkiller: premiera i platformy

Za nowego Painkillera odpowiada katowickie studio Anshar, zaś kwestie wydawnicze spoczywają na firmie 3D Realms. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S jeszcze w tym roku (konkretna data premiery pozostaje aktualnie zagadką).

Co sądzicie o nowej odsłonie? Czy ten reboot ma sens? Czytając opinie graczy dość często pojawiającym się zarzutem jest zbyt kolorowa oprawa graficzna, która nie oddaje w pełni surowego klimatu oryginalnego Painkillera. Co o tym sądzicie? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: 3D Realms