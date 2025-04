Intel szykuje nowe procesory. Nie obejdzie się bez zmiany płyty głównej

Intel pracuje nad kolejną generacją procesorów – układy o nazwie kodowej Nova Lake mają oferować nawet 52 rdzenie i najprawdopodobniej zadebiutują w 2026 roku. Jeśli jednak liczyliście na modernizację obecnej platformy, niestety nie mamy dla was dobrych wiadomości.

Pierwsze informacje o procesorach Intel Nova Lake pojawiły się na początku roku, jednak do tej pory nie znaliśmy szczegółów dotyczących specyfikacji układów. Ostatnio w sieci pojawiły się nowe informacje, które rzucają nowe światło na strategię producenta.

Procesory Intel Nova Lake

Według nieoficjalnych informacji, procesory Nova Lake mają bazować na hybrydowej architekturze, która połączy do 16 rdzeni P-core na bazie mikroarchitektury Coyote Cove i 32 rdzenie E-Core na bazie mikroarchitektury Arctic Wolf, ale oprócz tego mają one dysponować 4 energooszczędnymi rdzeniami Low-Power Efficient (LPE).

W teorii daje to możliwość opracowania procesorów dysponujących aż 52 rdzeniami. Nie wiadomo jednak, czy takie procesory w ogóle pojawią się na rynku. Układy najpewniej zadebiutują w 2026 r. jako modele Core Ultra 400.

Nowe płyty główne LGA 1954

W bazie NBD pojawiły się wpisy z odpraw celnych, w których odnotowano pierwsze narzędzia do testowania procesorów Intel Nova Lake-S – wersji przeznaczonej dla komputerów stacjonarnych. Z ujawnionych informacji wynika, że nowe procesory korzystają z gniazda LGA 1954.



W dokumentach celnych odnaleziono wpisy z transportu narzędzi do testowania procesorów NVL-S pod gniazdo LGA 1954



Dokumenty celne ujawniły też transport narzędzi do testowanai chipsetów Nova Lake PCH - układy mają mieć wymiary 24x25 mm

Może to oznaczać, że nie będą one kompatybilne z obecnymi płytami głównymi opartymi na gnieździe LGA 1851. Osoby planujące modernizację komputera będą więc musiały liczyć się również z koniecznością wymiany płyty głównej.

Koniec platformy LGA 1851 - to ślepy zaułek

Wprowadzenie nowej platformy – LGA 1954 – oznacza jednocześnie koniec życia platformy LGA 1851. Tym samym platforma ta obsłuży tylko jedną generację procesorów: modele Core Ultra 200 „Arrow Lake” oraz (według przecieków) ich odświeżoną wersję – Core Ultra 300 „Arrow Lake Refresh” (choć formalnie nadal mówimy o tej samej architekturze).

Dla wielu może być to zaskoczeniem, ponieważ Intel zazwyczaj oferuje wsparcie dla dwóch generacji procesorów na jednej platformie. Najprawdopodobniej początkowe plany zakładały premierę dwóch generacji – w tym modeli Core Ultra 100 „Meteor Lake” dla komputerów stacjonarnych – jednak zostały one ostatecznie porzucone. W efekcie LGA 1851 prawdopodobnie zakończy swoje życie zaledwie po jednej generacji CPU.

Takie podejście może budzić wątpliwości co do opłacalności zakupu procesorów z serii Intel Core Ultra 200 (np. niedawno testowanego Core Ultra 5 235), zwłaszcza jeśli użytkownicy w przyszłości planują modernizację komputera. W takim przypadku będą zmuszeni wymienić nie tylko procesor, ale także płytę główną. Dla porównania – konkurencyjne AMD deklaruje wsparcie dla swoich płyt głównych AM5 od 2022 co najmniej do 2027 roku.