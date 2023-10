Czerwone światła na sygnalizacjach zmniejszają płynność ruchu, a zwiększają emisję spalin. Firma Google ma pomysł – chce sprawić, byśmy zdecydowanie częściej widzieli na sygnalizatorach zieleń.

Dzięki ciągłemu dostarczaniu aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych, popularne Mapy Google umożliwiają kierowcom wybieranie optymalnych tras. To coś, co znamy z codziennej jazdy. Amerykanie doszli jednak do wniosku, że celem powinno być także optymalizowanie ruchu od strony infrastruktury. I na tym właśnie polega projekt Green Light.

Google optymalizuje skrzyżowania ze światłami: Green Light

Green Light to projekt, w którym Google planuje wykorzystać gromadzone informacje do optymalizacji sygnalizacji świetlnych, co z kolei ma na celu poprawę płynności ruchu na drogach oraz redukcję emisji spalin. W tym pierwszym przypadku mowa jest o 30-procentowym wzroście, w drugim zaś – o 10-procentowej poprawie.

Firma Google podkreśla, że udział w projekcie Green Light, a co za tym idzie dostęp do cennych danych, jest całkowicie bezpłatny. Do tego jednym z największych plusów jest prostota wdrożenia. Przedstawiciele amerykańskiego koncernu twierdzą, że na wprowadzenie zmian wystarczy zaledwie pięć minut, a do tego można wykorzystać już istniejące systemy zarządzania.

Na razie do angażu udało się zachęcić 12 miast z różnych zakątków świata. Wśród nich znalazły się takie metropolie jak Rio de Janeiro, Dżakarta, Abu Zabi czy Manchester, ale również Budapeszt i Hamburg. Jak na razie mowa jest o około 70 skrzyżowaniach ze światłami.

Jak Google naprawia sygnalizacje świetlne?

Dwa klucze do sukcesu to dane (którego Google ma dzięki użytkownikom Map i samochodowych systemów nawigacyjnych) oraz narzędzia sztucznej inteligencji, pozwalające je wykorzystać i na ich podstawie opracować modele skrzyżowań oraz wzorce ruchu. Wszystko to razem pozwala na skoordynowanie działania sygnalizacji świetlnej i optymalizację ruchu drogowego, zapewniając kierowcom możliwie długą „zieloną falę”. Dobrze podsumowuje to poniższy klip wideo:

Źródło: Google, New Atlas