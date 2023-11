Początek testów chatbota od xAI. Według słów Elona Muska sztuczna inteligencja o nazwie Grok będzie miała dostęp w czasie rzeczywistym do informacji z portalu X i będzie wyposażona w poczucie humoru.

Elon Musk testuje Grok'a

Elon Musk ogłosił, że jego firma pracująca nad sztuczną inteligencją xAI w ten weekend udostępniła niewielkiej grupie wybranych użytkowników nowego chatbota. Narzędzie o nazwie Grok będzie konkurencyjne względem ChatGPT. Miliarder powiedział także, że chatbot będzie dostępny już od wersji beta dla wszystkich subskrybentów platformy X, którzy opłacają plan Premium+, który obecnie kosztuje 16 dolarów miesięcznie (72 złote w Polsce).

Chatbot-żartowniś od xAI

Pojawiło się nawet kilka zrzutów ekranu z konwersacji z Grokiem, z których wynika, że chatbot będzie się odznaczał charakterystycznym dla Elona Muska poczuciem humoru. Czy będzie to dla kogoś na plus, czy na minus, to już dla każdego indywidualna sprawa. Chatbot będzie miał też bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich informacji dostępnych na platformie X, co może okazać się znaczącą przewagą nad konkurencją.

rozwiń

W przytoczonym powyżej wpisie widać przykład humoru, jakim ma się charakteryzować Grok. Tradycja prowokowania sztucznej inteligencji pytaniami o pomoc w rzeczach nielegalnych, w ramach jej testowania znana jest od czasu premiery ChatGPT. Grok nie pomógł pytającemu w produkcji kokainy ani nie zablokował monitu, jednak odpowiedział na pytanie żartem.

Choć dostęp do Groka będzie powiązany z dostępem do X Premium+, to i tak wypada on taniej, niż subskrypcja ChatGPT od OpenAI (firmy, którą Elon Musk swego czasu pomagał zakładać), ponieważ ta kosztuje 20 dolarów na miesiąc. Pozostaje pytanie o, czy nowy chatbot będzie efektywniejszy od konkurencji.

Źródło: engadget, X