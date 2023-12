Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy komputer przypadkowo spadnie wam z biurka? W końcu ktoś to sprawdził!

Nowy komputer to marzenie niejednego gracza. Wypasiony sprzęt nierzadko kosztuje kilka tysięcy złotych i zwykle stawiamy go w widocznym miejscu na biurku. Co jednak, gdy przypadkowo zahaczymy o komputer i zrzucimy go na podłogę?

Zrzucił komputer z okna

Nie musicie tego sprawdzać w domu. YouTuber mryeester przeprowadził dosyć nietypowy eksperyment, w którym sprawdził wytrzymałość komputera na upadki.

Pierwsze testy mogły okazać się zaskoczeniem, bo komputer zrzucany z niewielkiej wysokości nawet się nie wyłączył. Można zatem założyć, że komputer po upadku z biurka nadal działał (a przynajmniej nie wykazywał problemów przy normalnym, krótkotrwałym użytkowaniu).

Na tym jednak nie koniec. Przy wysokości 3 m sprzęt uległ poważniejszemu uszkodzeniu, ale podzespoły nadal były zamocowane w obudowie. Komputer uruchomił się ponownie i znowu działał bez zarzutu.

Poważniejsze skutki pojawiły się dopiero po wyrzuceniu komputera z okna (około 6,5 m). Większość podzespołów uległa uszkodzeniu (część nawet wyleciała z obudowy). Płyta główna nie pozwalała na włożenie karty graficznej, ale, po ponownym złożeniu, sprzęt działał ze zintegrowaną grafiką.

Komputer nie przetrwał najbardziej wymagającego testu upadku z 3. piętra. Warto jednak zobaczyć pozostałą część materiału, w której mryeester sprawdził kondycję poszczególnych podzespołów. Dla niektórych wyniki testu na pewno będą zaskakujące.

Źródło: YouTube @ mryeester